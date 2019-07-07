Denizlispor'un yeni transferi Rodallega, kampa katıldı

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Yukatel Denizlispor'a transfer olan Kolombiyalı golcü futbolcu Hugo Rodallega, Afyonkarahisar kampında takımla çalışmalara başladı.

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Yukatel Denizlispor'a transfer olan Kolombiyalı golcü futbolcu Hugo Rodallega, Afyonkarahisar kampında takımla çalışmalara başladı.
Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Yukatel Denizlispor'un yeni transferi Hugo Rodallega, bugün Denizli'den kulübün kamp yaptığı Afyonkarahisar'a gitti.
Burada yeşil-siyahlı forma ile buluşan 33 yaşındaki golcü futbolcu, takımla çalışmalara dahil oldu.

Kaynak: AA
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