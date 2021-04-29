Denizlispor'un umudu bitti gibi
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Denizlispor'un umudu bitti gibi

Denizlispor'un umudu bitti gibi
Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT - Haberler | Spor

Süper Lig'de tam ya da devam niteliğindeki maçta düşme hattındaki rakibi Hes Kablo Kayserispor'a 6-3 mağlup olan Yukatel Denizlispor, bitime 4 hafta kurtuluş umutlarını çok büyük oranda tüketti.

Süper Lig'de tam ya da devam niteliğindeki maçta düşme hattındaki rakibi Hes Kablo Kayserispor'a 6-3 mağlup olan Yukatel Denizlispor, bitime 4 hafta kurtuluş umutlarını çok büyük oranda tüketti. Aylardır son sırada yer alan 28 puanlı Ege ekibi, takımı bu sezon içinde çalıştıran eski teknik direktörü Yalçın Koşukavak'ın bu karşılaşma arifesinde göreve getirildiği Kayseri'ye farklı yenilerek fişi çekti. 

Haftalarca Denizli'yi düşme hattından kurtarmak için görev yapan Yalçın Koşukavak, yeni takımıyla çıktığı ilk maçında eski kulübünün ipini çekti. Psikolojik olarak havlu atan Denizlispor, sezonu Çaykur Rizespor, Hatayspor (D), Galatasaray ve Karagümrük (D) maçlarıyla tamamlayacak. Yeşil-siyahlı ekip pazar günü Çaykur Rizespor'u veda niteliğindeki maçta ağırlayacak. Denizlispor, 2019 yılında 9 sene sonra Süper Lig'e yükselmiş, geçen sezon ligde kalmayı başarmıştı.

ALİ TANDOĞAN, "VAZGEÇMEMEK GEREKİYOR"

Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Ali Tandoğan, Kayserispor maçını kaybettikleri için üzgün olduklarını belirterek, "Sonuca çok üzüldük. Varını yoğunu ortaya koyan oyuncular adına üzüldüm. Şansız zamanlar geçiriyoruz. Oynaması gereken 5 tane oyuncumuz sakat. Maçta şansız şekilde kırmızı kart gördük. Vazgeçmemek gerekiyor. Ben hayatımda hiç vazgeçmedim. Oyuncularıma da, 'Denizlispor forması yerlerde sürünmeyecek' dedim. Küme düşmeyi kabul edebilirsiniz ancak cesaret göstermeniz gerekiyor" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT

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