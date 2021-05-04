Denizlispor'un Süper Lig'de son 2 sezonki macerasında 9 teknik adam görev yaptı
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Denizlispor'un Süper Lig'de son 2 sezonki macerasında 9 teknik adam görev yaptı

Denizlispor'un Süper Lig'de son 2 sezonki macerasında 9 teknik adam görev yaptı
Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Spor

Küme düşmesi kesinleşen Yukatel Denizlispor'un Süper Lig'deki son 2 sezonluk macerasında 1'i yabancı 9 teknik adam çalıştı.

Küme düşmesi kesinleşen Yukatel Denizlispor'un Süper Lig'deki son 2 sezonluk macerasında 1'i yabancı 9 teknik adam çalıştı.

Ligin bitimine 3 hafta kala Denizli Atatürk Stadı'nda konuk ettiği Çaykur Rizespor'a 1-0 mağlup olan Ege temsilcisinin düşmesi, matematiksel olarak da kesinleşti.

Bu sezon 21. kez Süper Lig'de yer alan Yukatel Denizlispor, Süper Lig'de ilk olarak 1983-1984'te yer aldıktan sonra 1987-1988, 1996-1997 ve 2009-2010 sezonlarından sonra 4. kez lige veda etmiş oldu.

Yeşil-siyahlılar, 9 sezon aradan sonra 2019-2020 sezonunda mücadele etmeye başladığı Süper Lig'de sadece 2 sezon kalabildi.

Geçen sezon 4 teknik adam

TFF 1. Lig'de şampiyonluğu teknik adam Yücel İldiz ile yaşayan Denizlispor, 2019-2020 sezonunda çıktığı 7 karşılaşmada 8 puan aldı.

Daha sonra göreve gelen ve 15 maçta takımın başında olan Mehmet Özdilek, iki sezon boyunca yeşil-siyahlılarda en uzun süre görevde kalan teknik adam oldu.

Yeşil-siyahlılar Bülent Uygun ve Levent Kartop ile çalıştı. Yeşil-siyahlılar küme düşmenin kalktığı sezonu 35 puanla 14. sırada tamamladı.

Teknik direktör değişiklikleri ikinci sezon çare olmadı

Hes Kablo Kayserispor'dan ayrılan Robert Prosinecki ile 2020-2021 sezonuna başlayan Denizlispor, Hırvat teknik adamla çıktığı 8 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 yenilgi alıp, 5 puan toplayabildi.

Prosinecki ile yolları ayıran Ege temsilcisi 3 maça, yardımcı antrenör Kenan Atik yönetiminde çıktı. Yeşil-siyahlılar, bu karşılaşmalarda 1 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı.

Yalçın Koşukavak ile anlaşan yeşil-siyahlılar, 9 maç sonra bu teknik adamla da yollarını ayırdı. Daha sonra göreve gelen Hakan Kutlu, 13 maçta yeşil-siyahlıların başında yer aldı.

Bu sezon son olarak takımın başına Denizlispor'un eski oyuncularından genç teknik adam Ali Tandoğan görev aldı. Tandoğan, 4 maçta, 2 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayarak 2 puan alabildi. Henüz tamamlanmamış sezonda Tandoğan görevini sürdürüyor.

Teknik Direktör

Maç sayısıGalibiyetMağlubiyetPuan
Yücel İldiz7238
Mehmet Özdilek154716
Bülent Uygun8248
Levent Kartop4133
Robert Prosinecki8155
Kenan Atik3021
Yalçın Koşukavak9258
Hakan Kutlu133712
Ali Tandoğan4022

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

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