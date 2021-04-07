Denizlispor'un rakibi Kasımpaşa
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Denizlispor'un rakibi Kasımpaşa

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Denizlispor'un rakibi Kasımpaşa

Süper Lig'de son olarak Fenerbahçe'ye deplasmanda 1-0 kaybedip son sıradan kurtulamayan Yukatel Denizlispor yarın evinde Kasımpaşa'yı konuk edecek.

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Süper Lig'de son olarak Fenerbahçe'ye deplasmanda 1-0 kaybedip son sıradan kurtulamayan Yukatel Denizlispor yarın evinde Kasımpaşa'yı konuk edecek. Denizli Atatürk Stadı'nda Alper Ulusoy düdük çalacağı müsabaka saat 16.00'da başlayacak. Lopes ve Pantilimon'un ayrıldığı Denizlispor'da sakatlıkları süren Özgür Çek, Ahmed Yasin, Ayman ben Mohamed ve Recep Niyaz bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Cezası sona eren Özer Özdemir ile sakatlığı sona eren kaleci Hüseyin Altıntaş ise kadrodaki yerlerini alabilecek. 

Teknik direktör Hakan Kutlu, puan kaybına tahammüllerinin olmadığını söyledi. Çok kritik haftalara girdiklerini anlatan Kutlu, "Kasımpaşa maçı kolay olmayacak. Ancak kazanmak adına sahada basmadık yer bırakmamalıyız. Ben takıkıma inanıyorum. Bu maçtan alacağımız galibiyetle ümidimizi sürdüreceğiz. Kesinlekle hata yapma lüksümüz yok. Evimizde kolay kolay yenilmiyoruz. Yine aynı şekilde Kasımpaşa maçını kazanacağımıza inancım tam" diye konuştu. Denizlispor bu karşılaşma öncesi 25 puanla 21'nci sırada bulunuyor. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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