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Denizlispor'un radarında Torje var

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, yeni sezonda sağ kanat transferi için Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden Larissa'da forma giyen Gabriel Torje'yi gündemine aldı.

Denizlispor'un radarında Torje var
28.05.2020 13:18 | Son Güncelleme: 28.05.2020 13:18

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, yeni sezonda sağ kanat transferi için Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden Larissa'da forma giyen Gabriel Torje'yi gündemine aldı.

Koronavirüs nedeniyle lige verilen arada izinsiz olarak ülkesine giden ve kadroda düşünülmeyen Madou Barrow'un yerine Torje'ye kanca atan yeşil-siyahlıların deneyimli futbolcuyla görüşmelere başladığı vurgulandı.Sezonun ikinci yarısında dahil olduğu Yunan ekibinde 4 maça çıkan deneyimli sağ kanat oyuncusu gol ya da asist üretemedi. Sol kanatta ve orta sahanın ortasında de görev yapan Torje, daha önce Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, Karabükspor, Sivasspor ve Osmanlıspor'da forma giymişti. Ege ekibi alacaklarını gerekçe gösterip takımdan ayrılan kaleci Stackhowiak'ın yerine de Filip Bednarek'i gündeme almıştı.


- Denizli

Kaynak: DHA

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