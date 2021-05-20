Denizlispor'un olağan seçimli genel kurul toplantısı ertelendi
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Denizlispor'un olağan seçimli genel kurul toplantısı ertelendi

Denizlispor'un olağan seçimli genel kurul toplantısı ertelendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Denizlispor Kulübü Derneği'nin 2021 yılı Mayıs ayında gerçekleştirecek olduğu Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, İçişleri Bakanlığı'nın son yayınladığı korona virüs tedbirleri kapsamında 4-16 Haziran 2021 tarihlerine ertelendiğini açıkladı.

Denizlispor Kulübü Derneği'nin 2021 yılı Mayıs ayında gerçekleştirecek olduğu Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, İçişleri Bakanlığı'nın son yayınladığı korona virüs tedbirleri kapsamında 4-16 Haziran 2021 tarihlerine ertelendiğini açıkladı.

Denizlispor Kulübü tarafından Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı ile ilgili yeni bir açıklamada bulundu. Kulüp tarafından yapılan açıklama ise şöyle; "Denizlispor Kulübü Derneği'nin 31 Mayıs ile 08 Haziran 2021 tarihlerinde yapılması planlanan Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, T.C. İçişleri Bakanlığı'nın Mayıs 2021 tarih ve 89780865-153 sayılı genelgesi nedeniyle 4 ile 16 Haziran 2021 tarihlerine ertelenmiştir. Ertelenen Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın 4 Haziran 2021 Cuma günü saat 17: 00'de Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Mehmet Gazi Salonu'nda yapılmasına karar verilmiştir. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 16 Haziran 2021 Çarşamba günü saat 17: 00'de aynı adreste yapılacak olup, genel kurulumuz aşağıdaki gündeme göre pandemi koşullarına uygun olarak gerçekleştirilecektir." - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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