Denizlispor'un kurucularından Fuat Özen son yolculuğuna uğurlandı Yukatel Denizlispor Kulübü kurucularından Fuat Özen son yolculuğuna uğurlandı.

Yukatel Denizlispor Kulübü kurucularından Fuat Özen son yolculuğuna uğurlandı.

Denizlispor Kulübünün kurucular kurulunda yer alan ve dün 90 yaşında vefat eden Fuat Özen için Asri Mezarlık Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Özen'in cenazesi, kılınan namazın ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

Törene, Özen ailesi, yakınları, Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin ve sporseverler katıldı.

Kaynak: AA