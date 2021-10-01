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Denizlispor'un kupadaki rakibi belli oldu

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Denizlispor'un kupadaki rakibi belli oldu

TFF 1. Lig ekiplerinden Denizlispor, Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu Kura Çekiminde G. P. Şile Yıldızspor ile eşleşti.

ŞİLE, İSTANBUL (İHA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Denizlispor, Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu Kura Çekiminde G. P. Şile Yıldızspor ile eşleşti.

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu Kura Çekimi, bugün TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı. Orhan Saka Konferans Salonunda saat 15.00'te gerçekleşen kura sonucunda Denizlispor'un rakibi TFF 3. Lig ekibi G. P. Şile Yıldızspor oldu. Denizlispor ile G. P. Şile Yıldızspor'un karşılaşacağı 3. Eleme Turu müsabakası 26, 27 veya 28 Ekim tarihinde Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynanacak. - DENİZLİ

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Haber: Denizlispor'un kupadaki rakibi belli oldu - Haberler Spor
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