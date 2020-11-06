Denizlispor'un kupada 4. Tur rakibi Turgutluspor oldu

Yukatel Denizlispor'un Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur rakibi belli oldu.

Yukatel Denizlispor'un Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur rakibi belli oldu. Yeşil siyahlı ekip, 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Turgutluspor ile eşleşti.

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu kura çekimi töreni, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Orhan Saka Salonu'nda yapıldı. Denizlispor, Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Turgutluspor ile eşleşti. Yeşil siyahlı takım, Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'ndaki rakibiyle 24, 25 veya 26 Kasım 2020 tarihlerinde Denizli Atatürk Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Tek maç eleminasyon sistemiyle oynanacak 4. Eleme turunda, 3. Eleme turu müsabakaları sonucunda tur atlayan 43 takım ile Süper Lig'den Çaykur Rizespor, Fenerbahçe, Fraport-TAV Antalyaspor, Gaziantep FK, Gençlerbirliği, Göztepe, İttifak Holding Konyaspor, Kasımpaşa ve Yukatel Denizlispor olmak üzere toplam 52 takım yer alacak. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı