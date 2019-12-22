Denizlispor'un konuğu Aytemiz Alanyaspor

22.12.2019 10:46 | Son Güncelleme: 22.12.2019 10:46

Süper Lig'de geçen hafta deplasmanda Trabzonspor'u Rodallega'nın golleriyle 2-1 mağlup eden, hafta içi oynanan Ziraat Türkiye Kupası'nda da Altınordu'yu eleyen Yukatel Denizlispor ligin 16'ncı hafta müsabakasında yarın Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek.

Atatürk Stadı'nda Hüseyin Göçek'in yöneteceği karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Ev sahibi yeşil-siyahlılarda sarı kart cezalısı stoper Mustafa ile sakat sol bek Bergdich forma giyemeyecek.

Karşılaşmanın bilet fiyatları VIP ve loca önü 50, kapalı ve maraton 30, kale arkası ve misafir tribünü ise 10 TL olarak satışa çıktı. Son 4 maçında 10 puan toplayıp üst sıralara tırmanan Denizlispor'da Teknik Direktör Mehmet Özdilek, taraftarın desteği ile 3 puanı alacaklarını söyledi. Özdilek, "Devre arasına en iyi yerde girmek istiyoruz. Evimizde 2019'un son maçına çıkacağız ve camiamıza galibiyet sevinci yaşatacağız" diye konuştu.DENİZLİSPOR'UN MUHTEMEL 1!'İ

Denizlispor'un Alanyaspor karşısına şu ilk ile çıkması bekleniyor: Stachkowiak, Lopes, Sapunaru, Oğuz, Zeki, Sacko, Murawski, Aissati, Barrow, Olcay, Rodallega

Kaynak: DHA

- Denizli