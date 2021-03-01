Denizlispor'un kalesi düştü

Spor Toto Süper Lig'de geçen hafta deplasmanda Beşiktaş'a 3-0 mağlup olup ateş hattından çıkamayan Yukatel Denizlispor bu sezon kalesinde en fazla gol gören iki ekipten biri oldu. Geride kalan 27 müsabakada 46 gol yiyen yeşil-siyahlılar Gençlerbirliği ile birlikte en kötü defans performansını sergiledi. Denizlispor 0-0 sona eren İttifak Holding Konyaspor ve Trabzonspor maçlarının yanı sıra 1-0 kazanılan Gençlerbirliği müsabakasında kalesini kapatabildi. Diğer tüm karşılaşmalarda topu ağlarında gören yeşil-siyahlılar sadece 23 gol atabildi. Kümede kalma mücadelesi veren Denizlispor, bu sezon yalnızca 2 hafta düşme potasından uzak kalabildi. Ligin 5'inci haftasında Gençlerbirliği'ni Ankara'da 2-1 yenen Ege temsilcisi 16'ncı sıraya yerleşti. Denizlispor bir kez de 14'üncü haftada düşme hattının üzerinde yer aldı. O hafta Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'u yine dış sahada 2-1 mağlup eden Denizlispor 17'nci basamakta kendine yer buldu. Ardından yeniden düşüşe geçen Denizlispor bir daha düşme potasını aşamadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT