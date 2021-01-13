Denizlispor'un iç sahada yüzü gülmüyor

Süper Lig'de pazar günü Atatürk Stadı'nda Atakaş Hatayspor'u konuk edecek Yukatel Denizlispor bu sezon iç sahada hayal kırıklığı yarattı. Evinde 8 maça çıkan yeşil-siyahlılar sadece 1 galibiyet alarak evinde en kötü performans gösteren iki takımdan biri oldu. Rakiplerine iç sahada 5 kez boyun eğen Ege temsilcisi 2 kez de beraberlik elde edebildi. Yalnızca Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 yenebilen Denizlispor Trabzonspor ve İttifak Holding Konyaspor'la da golsüz berabere kaldı.

Denizlispor evinde Beşiktaş, Gaziantep Futbol Kulübü, Fenerbahçe, MKE Ankaragücü ve Hes Kablo Kayserispor maçlarını ise kaybetti. Rakip ağlara yalnızca 4 gol bırakan Denizlispor, 9 kez topu ağlarında gördü. Yeşil-siyahlılar deplasmanda ise 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgi alıp 9 puan toplamayı başardı. Başkan Ali Çetin, takımlarının son haftalarda iyi performans gösterdiğini ancak şanssız sonuçlar aldıklarını söyledi. Çetin, sahalarında Atakaş Hatayspor'u mağlup ederek alt sıralardan kurtulmak istediklerini belirtti.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT