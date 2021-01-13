Denizlispor'un iç sahada yüzü gülmüyor
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Denizlispor'un iç sahada yüzü gülmüyor

13.01.2021 11:46 | Son Güncelleme: 13.01.2021 11:46
Denizlispor'un iç sahada yüzü gülmüyor

Süper Lig'de pazar günü Atatürk Stadı'nda Atakaş Hatayspor'u konuk edecek Yukatel Denizlispor bu sezon iç sahada hayal kırıklığı yarattı.

Süper Lig'de pazar günü Atatürk Stadı'nda Atakaş Hatayspor'u konuk edecek Yukatel Denizlispor bu sezon iç sahada hayal kırıklığı yarattı. Evinde 8 maça çıkan yeşil-siyahlılar sadece 1 galibiyet alarak evinde en kötü performans gösteren iki takımdan biri oldu. Rakiplerine iç sahada 5 kez boyun eğen Ege temsilcisi 2 kez de beraberlik elde edebildi. Yalnızca Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 yenebilen Denizlispor Trabzonspor ve İttifak Holding Konyaspor'la da golsüz berabere kaldı. 

Denizlispor evinde Beşiktaş, Gaziantep Futbol Kulübü, Fenerbahçe, MKE Ankaragücü ve Hes Kablo Kayserispor maçlarını ise kaybetti. Rakip ağlara yalnızca 4 gol bırakan Denizlispor, 9 kez topu ağlarında gördü. Yeşil-siyahlılar deplasmanda ise 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgi alıp 9 puan toplamayı başardı. Başkan Ali Çetin, takımlarının son haftalarda iyi performans gösterdiğini ancak şanssız sonuçlar aldıklarını söyledi. Çetin, sahalarında Atakaş Hatayspor'u mağlup ederek alt sıralardan kurtulmak istediklerini belirtti.


- Denizli

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT

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