Denizlispor'un gençleri Boluspor engelini 3 golle geçti

SARIÇAM, ADANA (İHA) - TFF Gelişim Ligi ekiplerinden A. Denizlispor, sahasında ağırladığı B. Boluspor'u 3-2 mağlup etti.

A. Denizlispor, TFF Gelişim Ligi'nin 20'nci haftasında kendi evinde B. Boluspor'u konuk etti. Güçlü rakibini Emre Burgaz, Yusuf Emre İnanır ve Deniz Kodal'ın golleriyle 3-2 mağlup eden A. Denizlispor, puanını 32'e çıkardı ve zirve yarışında bende varım dedi.

Karşılaşmayı değerlendiren A. Denizlispor U19 Teknik Sorumlusu Memiş Sarıçam, galibiyet için çok mutlu olduklarını belirterek; "İki hafta önce burada Altınordu mağlubiyeti yaşamıştık. Bu yenilgiden sonra da çok çabuk reaksiyon göstermemiz gerekiyordu. Geçen hafta sonu gittiğimiz zorlu Samsunspor deplasmanından iki gollü galibiyet ile döndük. O bizi çok mutlu etmişti. Bu günde burada çok zor şartlar altında oynuyoruz. Zemin biraz ağırdı. Rakibimiz fizik anlamında gayet iyiydi. Maça iyi başladık, 2-0 da öne geçtik. İlk golü yedikten sonra biraz bocaladık. Daha sonra ikinci yarının başında tekrar iyi işler yapıyoruz derken kendi top kaybımızdan golü kalemizde gördük. Kenardan yaptığımız hamleler çok şükür bir işe yaradı. Oyuna aldığımız Deniz Kodal'ın golü ile galibiyeti yakalamış olduk. Her zaman söylüyorum. Mağlup olduğumuz maçlarda da söyledim. Ben onlarla gerçekten gurur duyuyorum" dedi.

"A Takımında iki oyuncumuz var"

Amaçlarının A Takıma sporcu yetiştirmek olduğunu kaydeden Sarıçam, "A takımında Mehmet Eren Sıngın ve Ahmet Tekin gibi ki oyuncumuz var. Bunlar şimdi orada. Bu gün başka da eksiklerimiz vardı. Kırmızı kart cezalımız var. Üç tane eksiğimiz vardı. 4- 5 eksiğimize rağmen iyi mücadele ettik. Çocukları gerçekten canı gönülden tebrik ediyorum. Bu gün iyi oynadık. İyi mücadele ettik. Rakibi de tebrik ediyorum. Kora kor iyi bir maç oldu. Galibiyet golünü biz attık ve kazandık. Galip geldiğimiz için çok mutluyum" diye konuştu.

Maçın galibiyet golünü atan yeşil siyahlı takımın golcü futbolcusu Deniz Kodal ise, hak ettikleri bir galibiyet aldıklarına dikkat çekerek; "Maçı zora sokmamamız lazımdı. Koparmamız gerekiyordu şansız bir gol yedik. Ama tekrar maçı almasını bildik. Galibiyet golünü ben attığım için de çok mutluyum. Kemal ile bunu hep yapıyoruz. Kemal sağ taraftan iyi ortalar kesiyor. Benim de işim zaten gol atmak. Çıktım vurdum gol oldu" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

İhlas Haber Ajansı - Spor