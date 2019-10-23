23.10.2019 21:45

Denizlispor'un eski Başkanı Süleyman Urkay belinde silahla kulüp binasını bastı

DENİZLİ - Süper Lig ekiplerinden Denizlispor Kulüp Başkanı Ali Çetin ve yöneticilerinin basın toplantısı düzenlediği salonu eski Başkan Süleyman Urkay ve yanındaki 2 kişi bellerinde silahlarla bastı. Yaşanan gerginlik esnasında şahıslardan birisinin elini beline götürerek silah çekmeye çalışması görevliler tarafından engellendi.

Başkan Çetin düzenlediği basın toplantısında kulübün mali durumu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Basın toplantısının devam ettiği sırada salona girmeye çalışan 3 kişiye görevliler engel olmaya çalışınca bir anda arbede yaşandı. Şahıslardan birisi yaşanan gerginlikten elini beline götürerek yanında bulunan silahı çekmek istese de görevliler buna engel oldu. Ardından şahıslar binadan çıkarıldı. Sonrasında bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerinden araçla uzaklaşan şahıslardan ikisi polis tarafından kulüp binasına yakın bir yerde gözaltına alındı. Şahısların Süleyman Urkay ve Tuncay Berber isimli şahıs yakalandı. Süleyman Urkay'ın kardeşi Zafer U.'nun yakalanması için başlatılan çalışma devam ediyor.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma geniş çaplı olarak devam ediyor.

Kaynak: İHA