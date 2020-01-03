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Denizlispor'un devre arası kampı Antalya'da başladı

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, devre arası kamp çalışmalarına Antalya'da başladı.

03.01.2020 21:30 | Son Güncelleme: 03.01.2020 21:58
Denizlispor'un devre arası kampı Antalya'da başladı

Süper Lig ekiplerinden Yukatel , devre arası kamp çalışmalarına 'da başladı.

Yeşil-siyahlı kulübün açıklamasına göre takım kamptaki ilk antrenmanını 'te akşam saatlerinde yaptı.

Teknik direktör Mehmet Özdilek yönetimindeki idmanda, ısınmanın ardından toparlanma çalışması gerçekleştirildi.

Denizlispor, hazırlıklarını yarın yapacağı çift antrenmanla sürdürecek.

Kaynak: AA
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