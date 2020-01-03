Denizlispor'un devre arası kampı Antalya'da başladı
Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, devre arası kamp çalışmalarına Antalya'da başladı.
03.01.2020 21:30 | Son Güncelleme: 03.01.2020 21:58
Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, devre arası kamp çalışmalarına Antalya'da başladı.
Yeşil-siyahlı kulübün açıklamasına göre takım kamptaki ilk antrenmanını Belek'te akşam saatlerinde yaptı.
Teknik direktör Mehmet Özdilek yönetimindeki idmanda, ısınmanın ardından toparlanma çalışması gerçekleştirildi.
Denizlispor, hazırlıklarını yarın yapacağı çift antrenmanla sürdürecek.
Kaynak: AA
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