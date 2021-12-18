Denizlispor'un derdi büyük

SPOR Toto 1'inci Lig'de pazartesi günü evinde Bereket Sigorta Ümraniyespor'u konuk edecek düşme hattındaki Altaş Denizlispor'da maddi sıkıntılar yine camianın belini büktü. Geçen sezondan beri yaşadığı mali sorunlar nedeniyle zor günler geçiren yeşil-siyahlılar bir kez daha transfer yasağı ile karşı karşıya kaldı. Yaz döneminde Mehmet Uz başkanlığındaki yönetim transfer yasağını kaldırırken, şu anda alacağı olan 7 eski futbolcunun daha kulübe transfer yasağı getirdiği, 15 oyuncunun da sırada olduğu açıklandı. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, transfer yasağını açmak için 118 milyon TL'ye ihtiyaç olduğu açıklandı. Dövizdeki hareketlilik nedeniyle büyük bölümü yabancı futbolculara olan borcun kaldırılmasının mümkün olmadığı belirtildi.

Yönetim tarafından yapılan açıklamada ligden düştükten sonra kulübün kayyuma kalma tehlikesi yaşadığı, yönetimin böyle bir ortamda göreve talip olduğu belirtilerek, "Zor bir göreve geldiğimizi biliyorduk. İmkanlarımızı seferber ederek kısa sürede transfer tahtasını açtık. Yeni bir takım kurduk. Kayyuma kalma tehlikesiyle karşı karşıya kalan, iki oyuncusundan başka kadrosunda profesyonel futbolcusu kalmayan, teknik heyeti olmayan bu kulübü ayakta tutmayı başardık. Elbette devre arasında transfer yaparak takımımızı güçlendirmek isteriz ancak mevcut şartlarda transfer tahtasını açmamız neredeyse imkansız durumdadır" denildi.

Kurmaylar basın açıklamasında futbolcu alacaklarına ilişkin görsellere de yer verdi. Görsellerde, Cenk Gönen'e 938 bin TL, Ali Yavuz Kol'a 125 bin TL, Recep Niyaz'a 1 milyon 738 bin TL, Özgür Çek'e 1 milyon 921 bin TL ve aynı futbolcuya fesih tazminatı olarak 1 milyon 250 bin TL borç olduğu bilgisi yer aldı. Paylaşılan bir başka görselde ise Denizlispor'un eski futbolcuları Bakalorz, Murawski, Subotic, Tiago Lopes, Varella, Sagal, Dossevi, Mesanovic, Aissati, Estupinan, Leismann, Diskerud, Rodallega, Ahmed Yasin, Barrow ile Mlada Boleslav kulübü ayrıca iki menajere olan borç miktarları yer aldı. Ege ekibinin toplam 6 milyon Euro ve 167 bin Dolar borcu olduğu görüldü. Yeşil-siyahlı kulübün 11 futbolcuya fesih tazminatı ödeyeceği bilgisi de görselde yer aldı. Denizlispor'un, 'Dünya starı' olarak transferi duyurulan eski futbolculardan Subotic'e 933 bini fesih tazminatı olmak üzere toplam 1 milyon 149 bin Euro borcu olduğu tabloda yer aldı. Eski yıldız Rodallega'ya da 758 bin Euro borç olduğu görüldü.