Denizlispor'un Başakşehir'e şansı tutmuyor

SÜPER Lig'de düşme hattından kurtulma mücadelesi veren Yukatel Denizlispor, pazar günü ağırlayacağı kendisiyle aynı hedefteki rakibi Medipol Başakşehir ile 13'üncü kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan maçlarda Denizlispor'un rakibine karşı şansı tutmadı. İki ekibin karşı karşıya geldiği mücadelelerin 7'sinde kazanan taraf Medipol Başakşehir oldu. Oynanan 3 maçta Denizlispor sahadan 3 puanla ayrılırken, 3 maç da berabere bitti. Bu sezon ligin ilk yarısında oynanan karşılaşma 3-3 eşitlikle sona ermişti.

EKSİKLER CAN SIKIYORYukatel Denizlispor'da bu maç öncesi sakat ve cezalı oyuncuların çokluğu da can sıkıyor. Sakatlığını atlatan Fabiano Leismann takımla birlikte çalışmalara başlarken, dizinde ödem oluşan Ayman Ben Mohamed son antrenmana katılmadı. Sakatlığı süren Özgür Çek ve Recep Niyaz'ın ise tedavisinin devam ettiği belirtildi. Ege ekibinde kart cezalıları Mustafa Yumlu, Kubilay Aktaş ve Özer Özdemir de Başakşehir maçında forma giyemeyecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT