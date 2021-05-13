Denizlispor'un aslarına Süper kanca
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Denizlispor'un aslarına Süper kanca

Denizlispor'un aslarına Süper kanca
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig'de küme düşmesi haftalar önce kesinleşen Yukatel Denizlispor'da takım da dağılıyor.

Süper Lig'de küme düşmesi haftalar önce kesinleşen Yukatel Denizlispor'da takım da dağılıyor. Son olarak Galatasaray'a evinde 4-1 kaybeden ve son hafta deplasmanda oynayacağı Fatih Karagümrük müsabakasıyla lige veda edecek olan yeşil-siyahlılarda takımın önemli oyuncuları Rodallega, Recep Niyaz, Mustafa Yumlu ve Leismann'a şimdiden birçok kulübün talip olduğu ifade edildi. Denizlispor'la sözleşmesi bu ay sonunda bitecek Hugo Rodallega'yı Göztepe, Kasımpaşa, Aytemiz Alanyaspor ve Trabzonspor'un istediği bildirildi.

Denizlispor'da 2 sezondur forma giyen 35 yaşındaki Kolombiyalı bu sezon takım küme düşmesine rağmen 27 maçta 14 gol atarak yıldızlaştı. Ege ekibiyle 2 yıllık sözleşmesi bulunan orta saha Recep Niyaz için de Süper Lig'den birçok kulübün devreye girdiği ileri sürüldü. Yine Denizlispor'la 1 yıl daha sözleşmesi bulunan stoper Mustafa Yumlu için de Kasımpaşa'nın ciddi bir teklifte bulunduğu vurgulanırken, Fabiano Leinsmann'ın da yurt dışında kariyerini sürdürmek istediği kaydedildi. Alacaklarını tahsil edemediği için sezon devam ederken takımdan ayrılan Şilili Sagal'ın da gelecek sezon Süper Lig'de başka bir takımda oynamasının söz konusu olduğu öğrenildi.  


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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