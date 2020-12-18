Denizlispor'un 700'üncü maç onuru

YUKATEL Denizlispor, pazar günü lider Aytemiz Alanyaspor önünde yeni teknik patronu Yalçın Koşukavak yönetimindeki ilk, Süper Lig tarihinde ise 700'üncü maçına çıkacak. Rakibini pazar günü evi Atatürk Stadı'nda saat 16.00'da konuk edecek yeşil-siyahlı ekip, Süper Lig'de şimdiye kadar toplam 21 sezonda 699 maç oynadı. Denizlispor, bu maçlarda 212 galibiyet, 185 beraberlik ve 302 mağlubiyet aldı. Ligde 847 gol atan Denizli temsilcisi, kalesinde ise 1001 gol gördü.

Bu sezon oynadığı 11 maçta tek galibiyetle düşme hattında son sıraya demir atan Ege temsilcisi, 700'üncü Süper Lig maçında lider önünde hem moral kazanıp hem de evinde geçen yıldan beri süren 3 puan hasretine son vermeye çalışacak. Bu sezon iç sahada çıktığı 5 maçta hiç galip gelemeyen Denizlispor'un son yıllarda rakibi karşısında şansı tutmuyor. Yeşil-siyahlılar, Alanyaspor ile oynadığı son 5 maçtan 1 galibiyet çıkarabildi. Eksiklerin can sıktığı Denizlispor'da tedavileri devam eden Dossevi, Subotic, Özgür ve Sakıb'ın yanı sıra kadro dışı olan Oğuz karşılaşmada forma giyemeyecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT