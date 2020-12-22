Denizlispor'un 6 haftalık maç fikstürü belli oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Denizlispor'un 6 haftalık maç fikstürü belli oldu

22.12.2020 13:31 | Son Güncelleme: 22.12.2020 13:35
Denizlispor'un 6 haftalık maç fikstürü belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu(TFF), Süper Lig 16, 17, 18, 19, 20 ve 21. hafta maç fikstürünü açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu(TFF), Süper Lig 16, 17, 18, 19, 20 ve 21. hafta maç fikstürünü açıkladı.

Süper Lig'de 16, 17, 18, 19, 20 ve 21. Hafta maçlarının tarihleri belli oldu. Yukatel Denizlispor'un maç fikstürü ise Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı. Yeşil siyahlı ekip; Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda DG Sivasspor ile 02 Ocak Cumartesi saat 13.30, 17. haftasında kendi evinde HK Kayserispor maçını 06 Ocak Çarşamba günü saat 13.30, 18. haftada Çaykur Rizespor'a deplasmanda 10 Ocak Pazar günü saat 16.00, 19. haftada kendi evinde A. Hatayspor'u 17 Ocak Pazar günü saat 13.30'da konuk edecekken 20. haftada deplasmanda Galatasaray'a 20 Ocak Çarşamba günü saat 19.00'da konuk olacak. Açıklanan fikstüre göre 21. haftada ise kendi evinde Fatih Karagümrük'ü 24 Ocak Pazar günü saat 16.00'da konuk edeceği açıklandı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk İsmail Demir Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hande Erçel Merve Dizdar Oktay Kaynarca İbrahim Büyükak
Spor Okan Buruk Çağdaş Atan Mauricio Lemos Ümit Şamiloğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Alman Adana İngiltere Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Denizlispor'un 6 haftalık maç fikstürü belli oldu | Haberler.com Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.12.2020 13:53:19. #1.15#
title