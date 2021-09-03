Denizlispor'un 5 haftalık maç müsabakası açıklandı
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Denizlispor'un 5 haftalık maç müsabakası açıklandı

Denizlispor'un 5 haftalık maç müsabakası açıklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 1. Lig 2021-2022 Sezonunun 4, 5, 6, 7 ve 8. hafta müsabaka programı açıklandı.

TFF 1. Lig 2021-2022 Sezonunun 4, 5, 6, 7 ve 8. hafta müsabaka programı açıklandı.

TFF 1. Lig 2021-2022 Sezonunun 4, 5, 6, 7 ve 8. hafta müsabaka programı açıklandı. Programa göre Denizlispor, 4. Hafta Eyüpspor - Denizlispor 11 Eylül Cumartesi günü saat 17.00 Eyüp Stadyumu'nda, 5. Hafta Denizlispor - Adanaspor 15 Eylül Çarşamba günü saat 17.00 Denizli Atatürk Stadyumu'nda, 6. Hafta karşılaşması Altınordu - Denizlispor 19 Eylül Pazar günü saat 19.00 Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda, 7. Hafta maçı Denizlispor - Samsunspor 27 Eylül Pazartesi günü saat 20.00 Denizli Atatürk Stadyumu'nda, 8. Hafta ise Boluspor - Denizlispor 3 Ekim Pazar günü saat 13.30 Bolu Atatürk Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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