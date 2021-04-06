Denizlispor umut tüketiyor
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Denizlispor umut tüketiyor

Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT - Haberler | Spor
Denizlispor umut tüketiyor

Süper Lig'de Fenerbahçe'ye deplasmanda 1-0 yenilen düşme hattında son sıradaki Yukatel Denizlispor, rakiplerinin kazandığı haftada ağır yara aldı.

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Süper Lig'de Fenerbahçe'ye deplasmanda 1-0 yenilen düşme hattında son sıradaki Yukatel Denizlispor, rakiplerinin kazandığı haftada ağır yara aldı.

Sezon başından beri düşme potasından çıkmaya çalışan yeşil-siyahlı ekip, alt sıralardaki rakipleri Medipol Başakşehir, Gençlerbirliği ve Ankaragücü'nün kazandığı, Hes Kablo Kayserispor'un puan aldığı haftada aldığı mağlubiyetle son 10 maça kurtuluş barajının 7 puan gerisinde girdi. Son 3 maçtır kazanamayan, deplasmanda ise 8 maçtır galibiyet yüzü görmeyen Denizlispor, 30 maçta hanesine yalnız 25 puan yazdırıp iyice dibe demir atarken kurtuluş umutlarını da azalttı.

Lopes ve Pantilimon'un ayrıldığı takımda 6 önemli eksiği bulunan, ligdeki yoğun fikstürde dinlenmeden perşembe günü de lider Beşiktaş galibiyetiyle sükse yapan Kasımpaşa'yı konuk edecek Denizli'de teknik direktör Hakan Kutlu, Fenerbahçe önünde özellikle ilk yarıda pozisyonları değerlendiremediklerini söyledi. Kutlu, "Girdiğimiz 3 tane çok net gol pozisyonu vardı. Duran toptan yediğimiz gol maçın sonucunu tayin etti. En az 1 puan alabilirdik. Şimdi Kasımpaşa ile çok önemli bir maça çıkacağız. 3 puan alırsak lige tutunacağız. Kalan haftalarda kazanabileceğimiz maçlar var. Bu maçı unutup eksikleri oyuncularla konuşup Kasımpaşa maçından 3 puanla ayrılmak istiyoruz" diye konuştu. 

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT

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