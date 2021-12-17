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Denizlispor, Ümraniyespor maçının hazırlıklarına devam ediyor

Denizlispor, Ümraniyespor maçının hazırlıklarına devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Spor Toto 1.Ligin 18.haftasında Pazartesi günü Denizlispor kendi sahasında karşılaşacağı Ümraniyespor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Spor Toto 1.Ligin 18.haftasında Pazartesi günü Denizlispor kendi sahasında karşılaşacağı Ümraniyespor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Denizlispor, Spor Toto 1.Ligin 18.haftasında 20 Aralık 2021 Pazartesi günü konuk edeceği Ümraniyespor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Fatih Tekke nezaretinde yapılan ve ısınma çalışmasıyla başlayan antrenman, top sürme çalışmasıyla sona erdi. Ameliyat olan Muğdat Çelik ve Okan Derici'nin, yanı sıra sakatlıkları bulunan Ismail Aissati ile İlhan Depe idmanda yer almadı. Hakan Çinemre ve Ömer Şişmanoğlu ise takımla çalışmalarına başladı. - DENİZLİ

Denizlispor, Ümraniyespor maçının hazırlıklarına devam ediyor

Denizlispor, Ümraniyespor maçının hazırlıklarına devam ediyor

Denizlispor, Ümraniyespor maçının hazırlıklarına devam ediyor

Denizlispor, Ümraniyespor maçının hazırlıklarına devam ediyor

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