Denizlispor'u sevindiren puan
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Denizlispor'u sevindiren puan

03.01.2021 12:23 | Son Güncelleme: 03.01.2021 12:27
Denizlispor'u sevindiren puan

Süper Lig'de Yukatel Denizlispor, Demir Grup Sivasspor'la 90+2'nci dakikada bulduğu golle 2-2 berabere kalırken deplasmanda son anlarda gelen 1 puanın sevincini yaşıyor.

Süper Lig'de Yukatel Denizlispor, Demir Grup Sivasspor'la 90+2'nci dakikada bulduğu golle 2-2 berabere kalırken deplasmanda son anlarda gelen 1 puanın sevincini yaşıyor. 

Sivas'ta Rodallega'nın golüyle üstünlüğü yakalayıp ardından gelen 2 şok golle sarsılan Denizli, uzatmalarda Mesanovic'le beraberliği kurtardı. Aylardır düşme hattından kurtulmaya çalışan yeşil-siyahlı ekip, teknik direktör Yalçın Koşkuvak yönetiminde çıktığı 4 maçta 7 puan toplayıp umutlarını artırdı.

Yalçın Koşukavak, Sivasspor maçı sonrası zor bir deplasmandan 1 puanla döndüklerini belirterek, "Son dakikalarda da olsa 1 gol bulup 1 puanla maçı tamamladık. Çarşamba günü oynayacağımız Kayserispor maçına odaklanmamız gerekiyor. Zor bir süreçten geçiyoruz. Sakat oyuncumuz çok fazla. İnşallah sonu iyi olur diye umut ediyorum. Sivas gibi zor bir deplasmandan 1 puan aldığımız için oyuncularımızı kutluyorum" dedi. Özgür, Sakıp, Subotic, Varela ve Cenk'in sakatlıklarının sürdüğü, Oğuz'un kadro dışı kalıp, Aissati'nin sözleşmesini feshettiği Denizli'de Murawski de cezalı duruma düştü. Mustafa Yumlu, Mesanovic, Bergdich ve Rodallega kart sınırında bulunuyor. RODALLEGA COŞTU

Yeşil-siyahlı ekibin Kolombiyalı forveti Hugo Rodallega, performansını yükseltmeye devam ediyor. Sezon başında performans düşüklüğü nedeniyle eleştirilen 35 yaşındaki yıldız oyuncu, son 7 maçta 6 kez fileleri havalandırdı. Özellikle Yalçın Koşukavak'ın göreve gelmesiyle vites yükselten Rodallega, Koşukavak yönetimindeki 4 maçı 4 golle geçti. Bu sezon Denizlispor formasıyla 15 maça çıkan Rodallega, gol sayısını ise 7'ye yükseltti. Sivasspor maçının 67'nci dakikasında rakibiyle kafa kafaya çarpışarak hastaneye kaldırılan oyuncunun çekilen tomografisi temiz çıkarken açılan kaşına dikiş atıldı.


- Denizli

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT

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