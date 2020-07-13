Denizlispor-Trabzonspor maçından notlar Süper Lig'in 32. haftasında Trabzonspor'u konuk eden Yukatel Denizlispor'da kaleci Hüseyin Altıntaş ilk Süper Lig maçına çıktı.

Süper Lig'in 32. haftasında Trabzonspor'u konuk eden Yukatel Denizlispor'da kaleci Hüseyin Altıntaş ilk Süper Lig maçına çıktı.

Ligde küme düşme hattından uzaklaşma mücadelesini sürdüren Yukatel Denizlispor'un teknik sorumlusu Levent Kartop, geçen hafta 2-0 kaybettikleri Medipol Başakşehir maçının ilk 11'inden zorunlu 1 oyuncu değişikliği yaptı. Sakatlığı bulunan kaleci Tolgahan Acar'ın yerine kalede görev yapan 25 yaşındaki Hüseyin Altıntaş Süper Lig'de ilk kez görev aldı.

Yeşil-siyahlı ekipte daha önce Trabzonspor'da forma giyen isimlerden Zeki Yavru, Mustafa Yumlu ve Hugo Rodallega bordo-mavili ekibe rakip olurken, Olcay Şahan ve Ogenyi Onazi de yedek soyundu.

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir ise 2-2 berabere kaldıkları Fraport TAV Antalyaspor ilk 11'inde 3 değişikliğe gitti. Hüseyin Türkmen, Badou Ndiaye ve cezalı Gaston Campi'nin yerine Majid Hosseini, Anthony Nwakaeme ve Manuel da Costa forma giydi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından verilen cezasını tamamlayan Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu da müsabakayı takip etti.

Kaynak: AA