Denizlispor-Trabzonspor maçı kaç kaç? Denizlispor-Trabzonspor maçı sonrası neler oldu? Denizlispor-Trabzonspor maçında kimler gol attı? Mücadelede kırmızı kart çıktı, gol geçerlilik kazanmadı ve bir de penaltı kararı iptal edilen Denizlispor-Trabzonspor maçı kaç kaç bitti? Denizlispor Trabzonspor maçı sonrası neler oldu?

Süper Lig'de ilk hafta Beşiktaş'a yenilen Trabzonspor, Denizlispor ile bu akşam Denizli Atatürk Stadı'nda karşı karşıya geldi. Denizlispor-Trabzonspor maç kaç kaç bitti?

DENİZLİSPOR-TRABZONSPOR MAÇI KAÇ KAÇ?

Denizlispor-Trabzonspor maçı 0-0 bitti. 38. dakikada Trabzonspor lehine çıkan penaltı kararı VAR uyarısı sonrası hakem Volkan Bayarslan tarafından iptal edildi. Konuk ekibin 62. dakikada Abdulkadir Ömür ile bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı. Denizlispor'da Hadi Sacko 64. dakikada oyuna girip 4 dakika içinde iki sarı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Bu sonucun ardından Denizlispor ve Trabzonspor sezonun ilk puanlarını aldılar.

DENİZLİSPOR-TRABZONSPOR MAÇI SONRASI NELER OLDU?

Denizlispor'un teknik direktörü Robert Prosinecki maç sonrası şunları söyledi; "Futbolcularımı verdikleri mücadeleden dolayı tebrik ediyorum. Herkes maçın başından sonuna kadar mücadelesini ortaya koydu. Sezon öncesi hazırlık maçı yapmadık, yeni futbolcular aramıza katılıyor. Biraz daha sabırlı olursak çok daha farklı, çok daha güzel, iyi futbol oynayan ve mücadele eden bir Denizlispor göstereceğimiz aşikar. Bize karşı oynayan bütün takımlar, çok kolay bir şekilde kazanamayacak. Yaşadığımız sorunları çok çalışarak üzerinden geleceğimizden hiç şüphem yok. Oyuncularım maçın başından itibaren çok iyi mücadele ettiler. Trabzonspor'a karşı son bölümde 10 kişi mücadele ettik ve 1 puan aldık."