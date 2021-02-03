Denizlispor, Trabzonspor deplasmanında puan arayacak
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Denizlispor, Trabzonspor deplasmanında puan arayacak

03.02.2021 11:55 | Son Güncelleme: 03.02.2021 11:59
Denizlispor, Trabzonspor deplasmanında puan arayacak

Süper Lig'de son sırada yer alan Yukatel Denizlispor, 23. hafta mücadelesinde yarın Trabzonspor'a konuk olacak.

Süper Lig'de son sırada yer alan Yukatel Denizlispor, 23. hafta mücadelesinde yarın Trabzonspor'a konuk olacak.

Medical Park Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak Trabzonspor-Yukatel Denizlispor maçında hakem Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalacak.

Bu sezon 4. teknik direktörüyle yoluna devam eden Denizlispor, Hakan Kutlu yönetimindeki ilk maçında geçen hafta Göztepe'yi 2-1 yenerek ligde 7 hafta aradan sonra sahadan galibiyetle ayrıldı. Ligde 17 puanla son sırada yer alan yeşil-siyahlı ekipte cezalı Fabiano Leismann forma giyemeyecek.

Son olarak Beşiktaş'ı 2-1 mağlup eden Trabzonspor, ligde yenilmediği son 6 karşılaşmada 16 puan topladı. Bordo-mavili ekip haftaya 36 puanla 5. sırada girdi.

Trabzonspor'la 42. randevu

İki takım arasında Süper Lig'de şimdiye kadar oynanan 41 maçta Yukatel Denizlispor'un 8, Trabzonspor'un 25 galibiyeti bulunurken, 8 karşılaşma da berabere tamamlandı. Bu müsabakalarda Yukatel Denizlispor 31, Trabzonspor 69 gol attı.

Ligde son çıktığı 3 karşılaşmada rakibini mağlup edemeyen Trabzonspor, bu müsabakalarda 2 yenilgi ve 1 beraberlik yaşadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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