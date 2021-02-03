Denizlispor Trabzon'da puan arayacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Denizlispor Trabzon'da puan arayacak

03.02.2021 12:03 | Son Güncelleme: 03.02.2021 12:07
Denizlispor Trabzon'da puan arayacak

SÜPER Lig'de hafta sonu Göztepe'yi evinde 2-1 mağlup edip 7 maçlık galibiyet hasretini dindiren Yukatel Denizlispor, yarın deplasmanda Trabzonspor'un rakibi olacak.

SÜPER Lig'de hafta sonu Göztepe'yi evinde 2-1 mağlup edip 7 maçlık galibiyet hasretini dindiren Yukatel Denizlispor, yarın deplasmanda Trabzonspor'un rakibi olacak. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde Tugay Kaan Numanoğlu'nun düdük çalacağı müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Yeşil-siyahlılarda sakatlığı süren Özgür Çek mücadelede forma giyemeyecek.

Göztepe galibiyetiyle moral bulan yeşil-siyahlı ekibin teknik direktörü Hakan Kutlu, zor deplasmandan puan ya da puanlarla dönmeyi hedeflediklerini dile getirdi. Kutlu, "Göztepe maçını kazanıp güven tazeledik. Trabzon'da da en iyi oyunumuzu sahaya yansıtıp istediğimizi alacağımıza inanıyorum" dedi. Denizlispor bu maç öncesi 17 puanla son sırada yer alıyor. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Faik Öztrak Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Barış Manço Acun Ilıcalı Defne Samyeli
Spor Mesut Özil Aykut Kocaman Nihat Özdemir Emre Belözoğlu Ömer Ali Şahiner
Tüm Haberler Sel İzmir Kadıköy Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Denizlispor Trabzon'da puan arayacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.2.2021 12:09:41. #1.15#
title