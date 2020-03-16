Denizlispor tesisleri dezenfekte edildi
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Yerel ›› Denizlispor tesisleri dezenfekte edildi - Haberler
Denizlispor, Denizli, Yerel

Denizlispor tesisleri dezenfekte edildi

- Denizlispor tesisleri dezenfekte edildi Denizlispor'un merkezi olan ve antrenman faaliyetlerini gerçekleştirdiği Haluk Ulusoy Spor Tesisleri'nde, Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından korona virüse karşı dezenfekte çalışması yapıldı.

16.03.2020 16:02 | Son Güncelleme: 16.03.2020 16:03
Denizlispor tesisleri dezenfekte edildi

- Denizlispor tesisleri dezenfekte edildi

DENİZLİ - Denizlispor'un merkezi olan ve antrenman faaliyetlerini gerçekleştirdiği Haluk Ulusoy Spor Tesisleri'nde, Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından korona virüse karşı dezenfekte çalışması yapıldı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi kent genelinde korona virüse karşı aldığı tedbirleri arttırarak devam ediyor. Süper Lig'in 26. haftasında Denizlispor - Gençlerbirliği müsabakası öncesi Atatürk Stadyumu'nda dezenfekte çalışması yapan Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi'ne bağlı ekipler, yeşil-siyahlıların merkezi olan ve antrenman çalışmalarını gerçekleştirdiği Haluk Ulusoy Spor Tesisleri'nde de dezenfekte uygulamasında bulundu. Tesislerin yönetim, teknik heyet ve futbolcuların kullandığı çalışma alanları, toplantı salonları, dinlenme alanları, fitness salonu, soyunma odası, malzeme odası, çamaşırhane, teknik direktör, sportif direktör ve yardımcı antrenörlerin odası gibi birçok alanı dezenfeksiyon işlemlerinden geçirildi.

Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası'nda da tedbir alınıyor

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi ekipleri vatandaşların yoğun bir şekilde kullandığı otobüs terminali, şehir içi belediye otobüsleri, parklar, dinlenme alanları, kültürel ve spor tesisleri gibi tüm büyükşehir hizmet noktalarında temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürürken, Denizli Büyükşehir Belediyesi, Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası'nda da tedbiri elden bırakmıyor. Ekipler vatandaşların yoğun olarak kullandığı tesislerdeki teleferik kabinleri, asansörler, merdiven tutamaçları, gişeler, tüm giriş ve çıkış noktalarını da dezenfekte ediyor. Alt istasyonun dışında ekipler ayrıca üst istasyondaki tüm tesislerde, ulaşım araçlarında, yayladaki dinlenme alanlarında, oyun guruplarında ve diğer tesislerde dezenfeksiyon işlemi gerçekleştiriyor.

Denizlispor tesisleri dezenfekte edildi

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Denizlispor tesisleri dezenfekte edildi

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Bir kentimizde daha virüs alarmı! 180 kişilik grup karantinaya alındı Haber
Bir kentimizde daha virüs alarmı! 180 kişilik grup karantinaya alındı
İtalya Başbakanı 'Riskli haftalardayız' deyip korkutan gerçeği açıkladı Haber
İtalya Başbakanı "Riskli haftalardayız" deyip korkutan gerçeği açıkladı
Diyanet İşleri Başkanı duyurdu! Namazlar cemaatle kılınmayacak Haber
Diyanet İşleri Başkanı duyurdu! Namazlar cemaatle kılınmayacak
Türk insanına yapılan koronavirüs anketinden çıkan sonuç, endişeleri artıracak Haber
Türk insanına yapılan koronavirüs anketinden çıkan sonuç, endişeleri artıracak
Necati Şaşmaz'a koronavirüs şoku! Çocuklarını icra yoluyla görebildi Haber
Necati Şaşmaz'a koronavirüs şoku! Çocuklarını icra yoluyla görebildi
'Toplanıp cuma kılmak isteyenlere ne yapılacak?' Erbaş yanıtladı Haber
"Toplanıp cuma kılmak isteyenlere ne yapılacak?" Erbaş yanıtladı
Konya'da hastaneden kaçan kişinin ve ailesinin koronavirüs test sonuçları netleşti
Konya'da hastaneden kaçan kişinin ve ailesinin koronavirüs test sonuçları netleşti
Çankaya Köşkü'ndeki 'koronavirüs' toplantısı sona erdi! İşte alınan kararlar
Çankaya Köşkü'ndeki 'koronavirüs' toplantısı sona erdi! İşte alınan kararlar
Tüm dünyayı sevindiren haber! Avustralyalı bilim insanları koronavirüsün tedavisini buldu
Tüm dünyayı sevindiren haber! Avustralyalı bilim insanları koronavirüsün tedavisini buldu
Koronavirüse karşı Fas asıllı Hollanda vatandaşının yaptığı stok görenleri şaşırttı
Koronavirüse karşı Fas asıllı Hollanda vatandaşının yaptığı stok görenleri şaşırttı
Bahreyn'de yeni tip koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti
Bahreyn'de yeni tip koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti
Ünlü sunucu Burak Akkul ve eşi koronavirüs şüphesiyle İstanbul'da karantinaya alındı
Ünlü sunucu Burak Akkul ve eşi koronavirüs şüphesiyle İstanbul'da karantinaya alındı
Altını olanları üzecek haber! Yılbaşından bu yana en düşük seviyeyi gördü
Altını olanları üzecek haber! Yılbaşından bu yana en düşük seviyeyi gördü
Adnan Oktar organize suç örgütü davası, koronavirüs sebebiyle ertelendi
Adnan Oktar organize suç örgütü davası, koronavirüs sebebiyle ertelendi
Son dakika: Avrupa'dan dönenler İstanbul'daki öğrenci yurtlarında karantinaya alınacak
Son dakika: Avrupa'dan dönenler İstanbul'daki öğrenci yurtlarında karantinaya alınacak
Ankara ve Konya'dan sonra Kayseri'de koronavirüs karantinası! Umreden gelen 315 vatandaşımız gözlem altında
Ankara ve Konya'dan sonra Kayseri'de koronavirüs karantinası! Umreden gelen 315 vatandaşımız gözlem altında
Çaldıkları aracı kaza yapınca terk eden hırsızlar, telefonu unutunca yakayı ele verdi
Çaldıkları aracı kaza yapınca terk eden hırsızlar, telefonu unutunca yakayı ele verdi
Koronavirüse yakalanan Rudy Gobert, hastalıkla dalga geçtiği için pişman: Keşke daha fazla ciddiye alsaydım
Koronavirüse yakalanan Rudy Gobert, hastalıkla dalga geçtiği için pişman: Keşke daha fazla ciddiye alsaydım
Koronavirüs nedeniyle konserlerini iptal eden ünlü isimler ekonomik olarak zarara uğradı
Koronavirüs nedeniyle konserlerini iptal eden ünlü isimler ekonomik olarak zarara uğradı
Seri-Elneny pozisyonunda Beşiktaşlıların kırmızı kart isyanı
Seri-Elneny pozisyonunda Beşiktaşlıların kırmızı kart isyanı
Derbi öncesi iki takım oyuncuları tokalaşmadı
Derbi öncesi iki takım oyuncuları tokalaşmadı
ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya'dan ortak Suriye açıklaması: Savaş suçluları yargılanacak
ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya'dan ortak Suriye açıklaması: Savaş suçluları yargılanacak
ABD Merkez Bankası, politika faiz oranını yüzde 0-0,25 aralığına çekti
ABD Merkez Bankası, politika faiz oranını yüzde 0-0,25 aralığına çekti
Samsun'da dalgalanan Türkiye'nin en büyük bayrağında selfie yoğunluğu yaşanıyor
Samsun'da dalgalanan Türkiye'nin en büyük bayrağında selfie yoğunluğu yaşanıyor
İran'ı istila eden ve karşısına çıkan her şeyi yiyen çekirgelerden biri Yüksekova'da görüldü
İran'ı istila eden ve karşısına çıkan her şeyi yiyen çekirgelerden biri Yüksekova'da görüldü
Papa Francis, karantinaya alınan Roma'ya giderek koronavirüs salgını için dua etti
Papa Francis, karantinaya alınan Roma'ya giderek koronavirüs salgını için dua etti
Son Dakika: IMF, koronavirüse karşı kullanmak için 1 trilyon dolarlık krediyi hazırladı
Son Dakika: IMF, koronavirüse karşı kullanmak için 1 trilyon dolarlık krediyi hazırladı
Takım arkadaşı koronavirüse yakalanan Mason Mount, tedbirleri hiçe sayıp halı sahada maç yaptı
Takım arkadaşı koronavirüse yakalanan Mason Mount, tedbirleri hiçe sayıp halı sahada maç yaptı
Koronavirüsün yayılmasının ardından vatandaşların bir talebi var: Sokağa çıkma yasağı gelsin
Koronavirüsün yayılmasının ardından vatandaşların bir talebi var: Sokağa çıkma yasağı gelsin
Uzman isim canlı yayında merak edilen soruya yanıt verdi: Türkiye'de vaka sayısı artar mı?
Uzman isim canlı yayında merak edilen soruya yanıt verdi: Türkiye'de vaka sayısı artar mı?
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ali Babacan Meral Akşener Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mustafa Şentop
Magazin Şeyma Subaşı Müslüm Gürses Defne Samyeli Fahrettin Koca
Spor Ersun Yanal Rıza Çalımbay Radamel Falcao Mustafa Cengiz Mehmet Kasapoğlu
Daha Fazla Derbi Beşiktaş Futbolcu Vatandaş
Şu an buradasınız: Denizlispor tesisleri dezenfekte edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.3.2020 16:19:08. #1.14#