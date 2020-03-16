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Denizlispor, Denizli, Spor

Denizlispor tesisleri dezenfekte edildi

Denizlispor'un merkezi olan ve antrenman faaliyetlerini gerçekleştirdiği Haluk Ulusoy Spor Tesisleri'nde, Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından korona virüse karşı dezenfekte çalışması yapıldı.

16.03.2020 15:16 | Son Güncelleme: 16.03.2020 15:16
Denizlispor tesisleri dezenfekte edildi

Denizlispor'un merkezi olan ve antrenman faaliyetlerini gerçekleştirdiği Haluk Ulusoy Spor Tesisleri'nde, Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından korona virüse karşı dezenfekte çalışması yapıldı.


Denizli Büyükşehir Belediyesi kent genelinde korona virüse karşı aldığı tedbirleri arttırarak devam ediyor. Süper Lig'in 26. haftasında Denizlispor - Gençlerbirliği müsabakası öncesi Atatürk Stadyumu'nda dezenfekte çalışması yapan Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi'ne bağlı ekipler, yeşil-siyahlıların merkezi olan ve antrenman çalışmalarını gerçekleştirdiği Haluk Ulusoy Spor Tesisleri'nde de dezenfekte uygulamasında bulundu. Tesislerin yönetim, teknik heyet ve futbolcuların kullandığı çalışma alanları, toplantı salonları, dinlenme alanları, fitness salonu, soyunma odası, malzeme odası, çamaşırhane, teknik direktör, sportif direktör ve yardımcı antrenörlerin odası gibi birçok alanı dezenfeksiyon işlemlerinden geçirildi.


Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası'nda da tedbir alınıyor


Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi ekipleri vatandaşların yoğun bir şekilde kullandığı otobüs terminali, şehir içi belediye otobüsleri, parklar, dinlenme alanları, kültürel ve spor tesisleri gibi tüm büyükşehir hizmet noktalarında temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürürken, Denizli Büyükşehir Belediyesi, Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası'nda da tedbiri elden bırakmıyor. Ekipler vatandaşların yoğun olarak kullandığı tesislerdeki teleferik kabinleri, asansörler, merdiven tutamaçları, gişeler, tüm giriş ve çıkış noktalarını da dezenfekte ediyor. Alt istasyonun dışında ekipler ayrıca üst istasyondaki tüm tesislerde, ulaşım araçlarında, yayladaki dinlenme alanlarında, oyun guruplarında ve diğer tesislerde dezenfeksiyon işlemi gerçekleştiriyor. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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