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Denizlispor telafi peşinde

01.01.2021 14:02 | Son Güncelleme: 01.01.2021 14:06
Denizlispor telafi peşinde

Süper Lig'de üst üste 2 galibiyetin ardından geçen hafta evinde önemli rakiplerinden MKE Ankaragücü'ne 2-1 yenilerek yeniden düşme hattına yerleşen Yukatel Denizlispor, yarın deplasmanda Demir Grup Sivasspor'un rakibi olacak.

Süper Lig'de üst üste 2 galibiyetin ardından geçen hafta evinde önemli rakiplerinden MKE Ankaragücü'ne 2-1 yenilerek yeniden düşme hattına yerleşen Yukatel Denizlispor, yarın deplasmanda Demir Grup Sivasspor'un rakibi olacak. Yeni 4 Eylül Stadı'nda Erkan Özdamar'ın düdük çalacağı müsabaka saat 13.30'da başlayacak. Yeşil-siyahlılarda sakatlıkları süren Varela, Subotic, Sakıp, Özgür ve kaleci Cenk'in yanı sıra kadro dışı bırakılan Oğuz ve sözleşmesini fesheden Aissati Sivas'ta forma giymeyecek.

Teknik direktör Yalçın Koşukavak, Sivasspor deplasmanından iyi bir sonuçla döneceklerini söyledi. Ankaragücü maçında hesapta olmayan bir mağlubiyet aldıklarını ifade eden deneyimli teknik adam, "Yeni yılda camiamıza 3 puan hediye etmek istiyoruz. Önemli eksiklerimiz olsa da sahada forma giyecek futbolcularımız ellerinden gelen en iyi mücaleyi göstereceklerdir. Takımıma güvenim tam" diye konuştu. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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