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Denizlispor Teknik Direktörü Uygun: Ligi 3 şehirde organize edebiliriz

SÜPER Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'un teknik direktörü Bülent Uygun, koronavirüs salgını kapsamında maçların 3 ana merkezli şehirde oynanabileceğini söyledi.

Denizlispor Teknik Direktörü Uygun: Ligi 3 şehirde organize edebiliriz
17.05.2020 13:09 | Son Güncelleme: 17.05.2020 13:09

SÜPER Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'un teknik direktörü Bülent Uygun, koronavirüs salgını kapsamında maçların 3 ana merkezli şehirde oynanabileceğini söyledi. Bu süreçte devletin milletini, kurumlarını ve takımlarını ayırt etmeden koruyacağını ifade eden deneyimli teknik adam, "Türkiye Futbol Federasyonu'nun, 'şimdilik' denilen bu süreci öteleyebileceğini düşünüyorum. Liglerin başlama tarihi haziran olmaz temmuz olur. Burada sağlığımızla birlikte  takımlarımızı yaşatmak da başka bir önemli görevimiz. Maçlarımızı 3 ana merkezli İstanbul, İzmit ve Sakarya gibi şehirlerde UEFA Avrupa Şampiyonası'nı organize eder oynayabiliriz. Her takıma otel tahsis edilir, herkes aileleriyle kalır ve tüm önlemler alınır. Gerekirse kendi şehirlerimizden özel uçaklarla günü birlik gidip oynayıp dönebiliriz" ifadelerine yer verdi. 

 Almanya ve Güney Kore'de liglerin başladığını hatırlatan Uygun, "Buralarda lig başladıysa biz de başlayabiliriz. Bu ülkelere bakarak gerekli önlemleri biz nasıl uygularız, bakar ve karar veririz. TFF'nin tek hatası tüm hoca ve futbolcuları arayıp sorunlarını, isteklerini dinlememiş olması. Koronavirüs pandemisinin 1.5 yıl devam etme ihtimali var. O zaman seneye de ligleri oynanmayıp kulüplere kilit vurup kapatacak mıyız? Biz sağlıklı ortamda testlerden geçerek hijyen kurallarına uygun bir şekilde maçlarımızı oynayabilmeliyiz. Biz de herkes gibi çocuklarımızla, sevdiklerimizle en güzel ortamlarda kucaklaşmayı istiyoruz" dedi.Alt ligler hakkında da görüş bildiren Bülent Uygun, "Diğer önemli konu ise alt liglerdeki ve amatördeki maçlar kesinlikle oynatılmamalıdır. Ancak tesisleri ve ekonomisi iyi olan, kriterleri yerine getirebilecek takımlardan 3. Lig'de en 1 fazla gurup yapılabilir. 2 ve 3. liglerde 1 sefere mahsus düşme kaldırılıp takım ismi  ve şehri değiştirme hakkı verilebilir. Böyle olursa Edirne'den Siirt'e kadar tekrardan bu şehirlere takımlar satın alıp taşınabilecektir" diye konuştu.


Kaynak: DHA

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