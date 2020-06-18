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Denizlispor Teknik Direktörü Uygun: Beşiktaş maçını kazanmak istiyoruz

"Sivasspor maçından rakibimize pozisyon vermeden, puansız ayrıldık"Olcay Şahan: Galip gelmek için elimizden geleni yapacağızDeniz TOKAT / DENİZLİ, - Süper Lig'in 28'inci haftasında cumartesi günü sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek Yukatel Denizlispor, yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti.

Denizlispor Teknik Direktörü Uygun: Beşiktaş maçını kazanmak istiyoruz
18.06.2020 20:42 | Son Güncelleme: 18.06.2020 21:01

"Sivasspor maçından rakibimize pozisyon vermeden, puansız ayrıldık"

Olcay Şahan: Galip gelmek için elimizden geleni yapacağız

Deniz TOKAT/ DENİZLİ, - Süper Lig'in 28'inci haftasında cumartesi günü sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek Yukatel Denizlispor, yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1.5 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idman, dar alanda yapılan çift kale maçla sona erdi. Öte yandan yeşil-siyahlı ekibin antrenmanını Denizli Valisi Ali Fuat Atik, başkan Ali Çetin ile birlikte izledi. Vali Atik, antrenmandan öncesinde futbolcularla görüşerek başarı dileklerini iletti.

Antrenman öncesinde Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Koronavirüs nedeniyle takımların zor bir süreçten geçtiğini belirten tecrübeli teknik adam, oyuncuların ciddi sakatlıklar yaşadığını, takımların da bu sakatlıklara karşı hazırlıklı olması gerektiğini ifade etti. Beşiktaş karşısında ciddi bir maça çıkacaklarını söyleyen Uygun, hedeflerinin müsabakadan 3 puanla ayrılmak olduğunu dile getirdi. "SİVASSPOR MAÇINDAN RAKİBİMİZE POZİSYON VERMEDEN, PUANSIZ AYRILDIK"Sahada kazanmak için istekli ve arzulu bir şekilde yer alacaklarının altını çizen Uygun, "İlk maçımızı oynadık, sakatlarımız oldu. Takımdan ayrılan oyuncularımız da olmuştu. Demir Grup Sivasspor maçında iyi futbol oynasak da rakibimize pozisyon vermeden, puansız ayrıldık. Şimdi kendi evimizde Beşiktaş gibi özellikle topla oynama yüzdesi yüksek olan, şut ve orta denemeleri ve bölgesel oyunu çok iyi oynayan kaliteli futbolculardan kurulu bir takıma karşı mücadele edeceğiz. Bu süreci en iyi şekilde bitirebilmek adına Beşiktaş'a karşı kazanmak istiyoruz" dedi. "YOUUSEF HABERLERİ GERÇEĞİ YANSITMIYOR"Bülent Uygun, takımın tecrübeli isimlerinden Syam Ben Youusef'in takımdan ayrılacağı yönünde çıkan haberlerin ise gerçeği yansıtmadığını söyledi. Tecrübeli savunmacının takımdan ayrılma gibi bir durumunun söz konusu olmadığını belirten Uygun, Youssef'in takımla çalışmalara devam ettiğini belirtti.OLCAY ŞAHAN: GALİP GELMEK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ

Demir Grup Sivasspor karşısında şanssız bir mağlubiyet yaşadıklarını belirten Olcay Şahan ise, "Beşiktaş'a karşı güzel bir galibiyet almak istiyoruz. Bu galibiyeti de taraftarlarımıza armağan etmeyi hedefliyoruz. Zor bir maç olacağını biliyoruz. Kendi sahamızda oynayacağız ve son dönemde iyi bir çıkış yakaladık. Çok başarılı gidiyoruz. Galip geleceğimize inanıyoruz. Eski takımıma karşı oynamak ayrı bir heyecan veriyor ama şu an heyecanlı değilim. Belki maç saatinde o heyecanı yaşayabilirim. Galip gelmek için elimizden geleni yapmak istiyoruz. Şu an sadece maça odaklanmış durumdayız. Ligin kalan kısmında galibiyetler alıp iyi bir noktada tamamlamak istiyoruz" diye konuştu. 

Kaynak: DHA

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