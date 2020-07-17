Denizlispor Teknik Direktörü Kartop: "Alanya maçını kazanıp önümüze bakmak istiyoruz"
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Denizlispor Teknik Direktörü Kartop: "Alanya maçını kazanıp önümüze bakmak istiyoruz"

- Denizlispor Teknik Direktörü Kartop: "Alanya maçını kazanıp önümüze bakmak istiyoruz" "En az 4 puanın bizi ligde tutacağını düşünüyorum" Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Levent Kartop, deplasmanda oynanacak olan Aytemiz Alanyaspor maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

17.07.2020 09:44 | Son Güncelleme: 17.07.2020 09:50

- Denizlispor Teknik Direktörü Kartop: "Alanya maçını kazanıp önümüze bakmak istiyoruz"

"En az 4 puanın bizi ligde tutacağını düşünüyorum"

DENİZLİ - Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Levent Kartop, deplasmanda oynanacak olan Aytemiz Alanyaspor maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Alanya'nın çok iyi bir takım olduğunu söyleyen Kartop, "Önemli gol silahlarına sahipler ve aldıkları puan ortada. Ama bizler de iyi takımız ve daha çok isteyeceğiz, daha çok mücadele edeceğiz, oradan da puan ve puanlarla dönmek istiyoruz" dedi.

Süper Lig'in 33. haftasında 19 Temmuz 2020 Pazar günü 21.00'de Denizlispor, Alanyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Yeşil-siyahlı ekibin Teknik Direktörü Levent Kartop, zorlu mücadele öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. 2 haftadır zorlu mücadele içerisinde olduklarını ve şampiyonluk yarışı içerisinde oynayan takımlarla karşılaştıklarını ifade eden Kartop, "2 haftadır şampiyonluğa oynayan takımlara karşı oynadık. 2 tane önemli takımlara karşı oynadık ve ofansif yönleri güçlü takımlara karşı iyi oynadık. Alnımızın akıyla çıktığımız içinde çok mutluyuz. Başakşehir maçındaki oyunumuzu, Trabzonspor maçına yansıtmamız ve ardından skora yansıtmamız mükemmel oldu. Çünkü alttaki takımlarında kazanması puan almaları nedeniyle artık telafisi olmayan haftalara giriyoruz. Onun için en az hatayla, en az puan kaybıyla atlatıp takımımızı ligde tutmak istiyoruz" dedi.

"Alanya iyi bir takım ve çok iyi hazırlanıyoruz"

Son maçında Trabzonspor ile karşılaşan Denizlispor'da Teknik Direktör Kartop mücadelenin çok zorlu geçtiğini söyleyerek, ""Zor bir maçtı, çünkü rakibimizin hedefi var, kazansa zirveyle arasındaki fark 1 puana iniyordu. Böyle bir maça çıktık. İlk yarı 1-0 mağlup duruma düştük ve Konyaspor da devreyi 3-1 önde kapattı. Yani rakip için ekstra bir motivasyon kaynağı oluştu. 45 dakikalık bir süremiz var ve soyunma odasına girdiğimiz de aynen şunları söyledim onlara, "Çok iyi oynuyoruz, iyi mücadele ediyoruz, bu şekilde devam edip skoru lehimize çevireceğimize inanıyorum." Futbolculara da o inancı yaşattığım için de çok mutluyum. Çünkü takım elinden geleni veriyordu. Bunu da skora yansıttığımız için çok mutlu olduk. Başakşehir maçında oynadığımız futboldan dolayı da şehrin inancı vardı, onları da mahcup etmediğimiz için çok mutlu oldum. Ama tabii daha önümüzde 2 tane çok önemli maç var. Telafisi olmayan maçlar artık. Alanya iyi bir takım ve çok iyi hazırlanıyoruz. İnşallah oradan da alnımızın akıyla döneceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.

"Mücadele edeceğiz ve oradan da puanlarla dönmek istiyoruz"

Aytemiz Alanyaspor'un iyi bir takım olduğunu ve hafta sonu gerçekleşecek maç hakkında konuşan Levent Kartop, "Alanya önemli gol silahlarına sahip bir takım ve aldıkları puan ortada. Ama biz de iyi bir takımız. Daha çok isteyeceğiz, daha çok mücadele edeceğiz ve oradan da puan ve puanlarla dönmek istiyoruz. Şu anda taraftarsız oynuyoruz ama onların ruhunu, onların isteğini ve dualarını gerçekten de içimizde hissettik. Bize onları hissettiriyorlar, bizi dışarıda da yalnız bırakmadılar sonuna kadar o ruhlarını bize yansıttılar, bizler de sahaya yansıttığımızı düşünüyorum. Takım arkadaşlarımıza ve takım oyuncularımız da, bu bilinçle sahadalar ve ben de o taraftarın saha içerisinde sesi olabiliyorsam, onlara enerjimi yansıtabiliyorsam ne mutlu bana. Ekip olarak da buna inandık. Taraftarın bize destek olması bizi ayrıca motive ediyor. Yönetim, taraftar ve yerel basınımız hep beraber birlik olduk. İnşallah bu işi beraber başaracağız. Kesinlikle bu maçtan puan ve puanlarla ayrılmamız lazım. En az 4 puan bizi ligde tutacaktır diye düşünüyorum. Ama bizim işi şansa bırakmamamız lazım. İlk başta Alanya maçını düşünüyoruz, Alanya maçını kazanıp önümüze bakmak istiyoruz" dedi.

Denizlispor Teknik Direktörü Kartop: 'Alanya maçını kazanıp önümüze bakmak istiyoruz'

Kaynak: İHA

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