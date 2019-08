Denizlispor Teknik Direktörü İldiz: "Tek hedefimiz şu an için Antalya maçı"

20.08.2019 22:57

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Yücel İldiz, Antalyaspor maçıyla ilgili, "Tek hedefimiz şu an için Antalya maçı. Kazanarak başladık ve onu devam ettirmek gerekiyor. Antalya'dan güzel bir neticeyle dönmeye çalışacağız." dedi.

Yeşil-siyahlı ekip 2. haftada 25 Ağustos Pazar günü Antalyaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına sürdürdü.

Haluk Ulusoy Tesisleri'nde teknik direktör Yücel İldiz yönetiminde gerçekleştirilen idmanda, ısınma ve taktik çalışmasıyla antrenmana başlayan oyuncular, koordinasyon, pas ve çift kale maçla idmanı tamamladı.

Teknik direktör İldiz gazetecilere yaptığı açıklamada, ligin ilk maçlarının her zaman zor olduğunu ve geçen yılın şampiyonunu mağlup ettikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Tamamen yenilenmiş bir takım olarak sahaya çıktıklarını belirten İldiz, "Son bir hafta içerisinde rakibimizi iyi analiz ettik. Sezonun açılış maçında iki şampiyona yakışan bir maç olması gerekiyordu. Galatasaray'ı anlatmaya gerek yok. Fatih hoca ve ekibini söylemeye gerek yok. Onlar gururumuz Avrupa ve Türkiye'de. Biz de kendimize göre bir camiayız. Denizlispor olan yakışanı yaptık." ifadelerini kullandı.

Tüm hazırlıklarını deplasmanda oynayacakları maç için yaptıklarını anlatan İldiz şöyle konuştu:

"Her zaman için çağdaş futbol oynayan, kazanma alışkanlığı olan takım yaratma adına çalışmalar yapmaya çalışıyorum. Antalyaspor geçen yıl beklenenin üzerinde bir performans sergiledi. Müthiş bir çıkış yakaladılar. Bu sezona kazanarak başladılar ve belli bir oyunları var. Çok sabırlı oynamasını biliyorlar. O nedenle Antalya'da işimiz hiç kolay olmayacak. Bizim de bir oyun anlayışımız var. Onu geliştirerek devam etmek zorundayız. 1-2 oyuncu transferimiz daha olacak. Hafta sonuna kadar ciddi çalışmamız lazım. Ayaklarımız yere sağlam basması lazım. İki hafta üst üste çok zorlu bir müsabaka oynayacağız. Tek hedefimiz şu an için Antalya maçı. Kazanarak başladık ve onu devam ettirmek gerekiyor. Antalya'dan güzel bir neticeyle dönmeye çalışacağız."

