Denizlispor Teknik Direktörü İldiz: Ayaklarımız sağlam basmalı

21.08.2019 10:20

Olcay Şahan: Kendimi yeniden göstermek istiyorum

Recep Niyaz: Önemli olan 3 puandı

Barrow: Büyük bir takıma karşı galibiyet aldık

Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

Süper Lig'e 9 yıl sonra dönüp sezona son şampiyon Galatasaray'ı evinde 2-0 yenerek müthiş başlayan Yukatel Denizlispor'da teknik direktör Yücel İldiz, ayaklarının yere sağlam basması gerektiğini söyledi.

Son 2 sezonun şampiyonunu mağlup ettikleri için mutlu olduklarını belirten İldiz, "Ayaklarımızın yere sağlam basması lazım. İki hafta üst üste çok zorlu müsabakalar oynayacağız. Her zaman için çağdaş futbol oynayan, kazanma alışkanlığı olan bir takım inşa etmek istiyoruz" dedi.

Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarını Haluk Ulusoy Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdüren yeşil-siyahlılarda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan teknik direktör Yücel İldiz, ligin ilk maçlarının her zaman zorlu geçtiğini belirtti.

Galatasaray maçına iyi hazırlandıklarını kaydeden İldiz, "Son bir hafta içerisinde rakibimizi iyi analiz ettik. Sezonun açılış maçında iki şampiyona yakışan bir maç olması gerekiyordu. Galatasaray'ı anlatmaya gerek yok. Fatih hoca ve ekibini söylemeye gerek yok. Onlar Avrupa ve Türkiye'de gururumuz. Biz de kendimize göre bir camiayız. Denizlispor olan yakışanı yaptık" diye konuştu.

Takım olarak Antalyaspor maçına konsantre olduklarını dile getiren deneyimli çalıştırıcı, "Çağdaş futbol oynayan, kazanma alışkanlığı olan takım yaratma adına çalışmalar yapmaya çalışıyorum. Antalyaspor geçen yıl beklenenin üzerinde bir performans sergiledi. Müthiş bir çıkış yakaladılar. Bu sezona kazanarak başladılar ve belli bir oyunları var. Çok sabırlı oynamasını biliyorlar. O nedenle Antalya'da işimiz hiç kolay olmayacak" dedi.

"Bizim de bir oyun anlayışımız var" diyen yeşil-siyahlı ekibin teknik patronu İldiz, "Oyun anlayışımızı geliştirerek devam etmek zorundayız. Transferin sonuna giriyoruz. Takıma 1-2 oyuncu transferimiz daha olacak. Hafta sonuna kadar ciddi çalışmamız lazım. Ayaklarımız yere sağlam basması lazım. İki hafta üst üste çok zorlu bir müsabaka oynayacağız. Tek hedefimiz şu an için Antalyaspor maçı. Sezona kazanarak başladık ve bu kazanma alışkanlığını devam ettirmek gerekiyor. Antalya'dan güzel bir neticeyle dönmeye çalışacağız" şeklinde konuştu.

OLCAY ŞAHAN: KENDİMİ YENİDEN GÖSTERMEK İSTİYORUM

Denizlispor'un Trabzonspor'dan renklerine bağladığı yeni transferi Olcay Şahan da, yeşil-siyahlı ekibe katıldığı için çok mutlu olduğunu söyledi. Galatasaray'ı yenerek iyi bir başlangıç yaptıklarını ifade eden Şahan, "İyi bir takıma geldiğimi düşünüyorum. Takımımızın ligde çok iyi yerlere geleceğine inanıyorum. Oynamadığım süreçte bireysel olarak çok çalıştım. Benim felsefemde yatmak yoktur. Çalışkan biri olduğumu herkes bilir. Takıma katkı sağlayacağımı düşünüyorum. Antalyaspor maçıyla ben de lige başlayacağım. Birçok takım beni transfer etmek istedi. Şartları benim felsefeme uyan bir kulüp olduğu için burayı tercih ettim. Kendimi burada yeniden göstermek istiyorum. Trabzonspor'da son dönemde kaçırdığım maçları burada oynayarak telafi etmek istiyorum" dedi.

Gurbetçi yıldız, Denizlispor'un üst sıraları hedefleyen bir kulüp olduğunu belirterek, "Başkanımız Ali Çetin'in ilk 5 hedefini duymuştum. Takıma çok sağlam transferler yaptı. Ligin deneyimli ve iyi futbolcularını kadroya kattı. İddialı konuşmasını da çok normal karşılıyorum. Çünkü bu takımın ligde kalmayı değil, üst sıraları hedefleyen bir takım oldu. Biz de belirlenen hedefler doğrultusunda elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

RECEP NİYAZ: ÖNEMLİ OLAN 3 PUANDI

Galatasaray karşısında Süper Lig'de sezonun ilk golünü atarak galibiyette pay sahibi olan Recep Niyaz ise, önemli olanın 3 puan olduğunu söyledi. Altyapı patentli yıldız, "Galibiyette pay sahibi olmak benim için mutluluk verici. Takım olarak çok iyi hazırlanmıştık. Hepimiz bu karşılaşmadan puan alacağımıza inanıyorduk. 3 puan olunca çok ayrı bir güzelliği oldu. Ben maça aslında kötü başlamıştım. İlk 3 topu kaybetmiştim. Süper Lig'de oynamayalı uzun bir süre olmuştu. Tabi karşınızdaki takım ligin önde gelen takımlarından biri olunca ister istemez psikolojik olarak biraz etkileniyorsunuz. Daha sonra toparlanıp pozisyonlara girdim. Gol attığım için de çok mutluyum ama önemli olan 3 puan almaktı. Lige 3 puanla başladık. İyi başladık, umarım iyi götürür iyi de bitiririz" dedi.

BARROW: "BÜYÜK BİR TAKIMA KARŞI GALİBİYET ALDIK"

Denizlispor'un İngiltere'nin Reading takımından transfer ettiği Madou Barrow, Galatasaray maçında büyük bir takıma karşı iyi bir galibiyet aldıklarını kaydetti. İlk hafta performansıyla büyük alkış alan kanat oyuncusu, "Herkes sahada elinden gelenin en iyisini yaptı. Sahada tüm takım birbirine destek oldu. Bu yüzden iyi bir sonuç aldığımızı düşünüyorum. Maçta sakatlanıp sedyeyle çıkmak zorunda kaldım. Taraftarlarımızın hepsine tek tek teşekkür ediyorum. Onların sayesinde bu başarılı skoru elde ettik. Sahamızdaki karşılaşmalarda taraftarlarımız bizi desteklemeye devam etsin. Biz elimizden gelen her şeyi yapıp onları mutlu etmek istiyoruz" diye konuştu.

Adalesinde sertleşme oluşan 26 yaşındaki oyuncunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Futbolculardan detaylar

Antrenmandan görüntüler

Teknik direktör Yücel İldiz ile röp.

Olcay Şahan ile röp.

Recep Niyaz ile röp.

Madou Barrow ile röp.

Kaynak: DHA