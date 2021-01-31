Denizlispor Teknik Direktörü Hakan Kutlu'nun acı günü
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Denizlispor Teknik Direktörü Hakan Kutlu'nun acı günü

31.01.2021 13:13 | Son Güncelleme: 31.01.2021 13:16
Denizlispor Teknik Direktörü Hakan Kutlu'nun acı günü

Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Hakan Kutlu'nun babası Necip Kutlu (86) yaşamını yitirdi.

Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Hakan Kutlu'nun babası Necip Kutlu (86) yaşamını yitirdi.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Necip Kutlu'nun vefatı nedeniyle duyulan üzüntü dile getirilerek, Hakan Kutlu ve ailesine başsağlığı dilendi.

Kutlu'nun bugün Denizli'de oynanacak Göztepe maçında takımın başında sahaya çıkacağı, daha sonra babasının cenazesine katılmak üzere Ankara'ya hareket edeceği ifade edildi.

Necip Kutlu'nun cenazesinin yarın öğle namazının ardından Ankara Gölbaşı Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

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