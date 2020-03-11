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Bülent Uygun, Denizlispor, Türkiye, Spor

Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun'dan koronavirüsü ile ilgili ilginç açıklama Açıklaması

Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Türkiye'de rastlanan koronavirüsü ile ilgili ilginç bir açıklamada bulunarak, "Türkiye'de bir tane girmiş bulunmakta.

11.03.2020 16:03 | Son Güncelleme: 11.03.2020 16:03
Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun'dan koronavirüsü ile ilgili ilginç açıklama Açıklaması

Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Türkiye'de rastlanan koronavirüsü ile ilgili ilginç bir açıklamada bulunarak, "Türkiye'de bir tane girmiş bulunmakta. Dört tarafı hainlerle çevrili olan bir ülkeye de virüsün bütün dünyaya yayılmışken Türkiye'ye gelmeseydi ayıp olurdu. Ayrıca maçların gerekirse seyircisiz ortamda oynanmasında bir mahsur yok" dedi.


Denizlispor, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenman ile Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını sürdürdü. Antrenman öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan Bülent Uygun, abdest alarak koronavirüsünden korunduğunu hatırlattı. Virüs konusunda futbolculara da sürekli uyarılarda bulunduklarını anımsatan Bülent Uygun, "Şimdi bizim iyi tarafımız var; Müslümanlar olarak. Biliyorsunuz, korona virüsünden de doktorlarımız dirseklere kadar günde 3 kere yıkayın diyorlar. 5 vakit bizim yıkadığımız bir ülkeden bahsediyoruz. O yüzden ağzımızı, burnumuzu temizliyoruz ama biz yurt dışına giden kardeşlerimiz için özel maske ile dezenfektelerini yaptık, kendilerine eş, dost, akraba gibi şeylerle fazla samimi olmaya gerek yok. 'Uzaktan öpücükle selamınızı verin, birbirlerinizle selamları uzaktan verin diye uyarılarımızı yapıyoruz. Tabi ki özellikle dayanıklılık, bağışıklık sistemini arttırmak için vitaminlerini de bu konuda kendilerine verdik. Herhangi bir rahatsızlık hissedenin de derhal bize bildirmesini istiyoruz, çünkü futbolcular da genelde kendilerine bakım şartlarını ve ortamlara münasebetleriyle temas halindeler. Ama onların yaşadığı ortam biraz daha hijyen" dedi.


"Türkiye'ye gelmeseydi ayıp olurdu"


Virüs konusunda ilginç bir benzetmede de bulunan Bülent Uygun açıklamalarını şöyle sürdürdü:


"Toplu taşıma araçlarında veya stadyumlarda sıkıntılar olabiliyor. Türkiye'de bir tane girmiş bulunmakta ki dört tarafı hainlerle çevrili olan bir ülkeye de ve virüsün bütün dünyaya yayıldığı bir yerde Türkiye'ye gelmeseydi ayıp olurdu. Hoş gelmedi, inşallah hiç kimseye de bir şey olmaz çünkü devletimizi görüyorum, inanılmaz derecede önlem alıyor. Yani inşallah Allah ölüm yaşatmasın. Soncunda kadere boynunu eğmiş bir millet olarak da varsa nasibinde herkes yaşayacak, yapacak bir şey yok."


"Maçların gerekirse seyircisiz ortamda oynanmasında bir mahsur yok"


Bülent Uygun, 'maçların virüsten dolayı seyircisiz oynanmalı mı?' sorusuna ise "Şimdi Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu bu konularla ilgili değerlendirme yapıyordur. Tabi ki insan sağlığı hepimiz için önemli ve dolayısıyla ülkemizin insanlarının sağlığı daha da önemli olduğu bir ortamda gerekirse seyircisiz ortamda oynanmasında bir mahsur yok. Zaten biraz da hasret gideririz. Biraz da özlem duyarız gibi geliyor. Statlar daha çok dolar diye düşünüyorum. Muhteşem statlarımız var 30-40 bin kişilik, insanlarımız maç izlemeye gelmiyor. Çünkü onlar da haklı bazen keyifli futbol görmek istiyorlar. O heyecanı yaşamak istiyorlar. Bu süreç içerisinde böyle bir karar olursa tabi ki insanların sağlığı açısından önemlidir. Biraz da bizim futbolu seyircilerimizin özlemesi açısından önemli olur. Televizyonda yayınlayan yayıncı kuruluş bu kadar para veriyordu, bunun karşılığında hep biraz sitemkardı. Mecbur biz de dekoderleri alırız biraz da o artar. Seneye çekinmek gibi bir derdimiz kalmaz. Her zaman, her şeyden kendimize bir yer buluruz biz. Türk milletiyiz biz. Dünya'yı fetih etmişiz, burayı mı fetih etmeyeceğiz" yanıtını verdi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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