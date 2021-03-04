Denizlispor tek basamak geriledi
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Denizlispor tek basamak geriledi

04.03.2021 14:09 | Son Güncelleme: 04.03.2021 14:09
Denizlispor tek basamak geriledi

Spor Toto Süper Lig'de kümede kalma savaşı veren Yukatel Denizlispor, bay geçtiği haftada düşme potasındaki rakiplerinin puan kazanmasıyla birlikte tek sıra gerileyerek haftayı 20'nci basamakta tamamladı.

Spor Toto Süper Lig'de kümede kalma savaşı veren Yukatel Denizlispor, bay geçtiği haftada düşme potasındaki rakiplerinin puan kazanmasıyla birlikte tek sıra gerileyerek haftayı 20'nci basamakta tamamladı.

Sezon başından beri alt sıralarda yer alan yeşil-siyahlı ekibin düşme hattındaki direkt rakiplerinden Ankaragücü haftayı kayıpsız atlattı. Ankara temsilcisi 8'de 8 yapan lider Galatasaray'ı sürpriz bir şekilde 2-1 mağlup ederek kritik bir 3 puan aldı. Düşme hattındaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor, sahasında Fatih Karagümrük ile 2-2, 17'nci sıradaki Medipol Başakşehir de evinde İttifak Holding Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Bu sonuçlarla Yukatel Denizlispor bir sıra gerileyerek haftayı 20'nci kapattı. Maçı eksik yeşil-siyahlı ekiple düşme hattının bir basamak üzerindeki Medipol Başakşehir arasındaki puan farkı 5'e çıktı.

Denizlispor, 6 Mart Cumartesi günü saat 16.00'da oynayacağı Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını Haluk Ulusoy Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Son olarak deplasmanda Beşiktaş'a 3-0 yenilen ve bu maçın yaralarını sarmak isteyen Denizlispor, Malatyaspor maçına 3 puan hedefiyle çıkacak. Teknik direktör Hakan Kutlu, bay geçirdikleri haftada iyi bir çalışma dönemi geçirdiklerini belirtip artık galibiyet serisi başlatmak istediklerini söyledi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT

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