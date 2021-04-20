Denizlispor Tandoğan'la ilk maçına çıkacak

SÜPER Lig'de hafta sonu evinde en yakın rakibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 3-2 yenilip kümede kalma yarışında ağır darbe alan Yukatel Denizlispor, yarın Hakan Kutlu'nun yerine bu sezonki 5'inci teknik adam olarak göreve gelen teknik direktör Ali Tandoğan yönetimindeki ilk sınavda...

SÜPER Lig'de hafta sonu evinde en yakın rakibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 3-2 yenilip kümede kalma yarışında ağır darbe alan Yukatel Denizlispor, yarın Hakan Kutlu'nun yerine bu sezonki 5'inci teknik adam olarak göreve gelen teknik direktör Ali Tandoğan yönetimindeki ilk sınavda Ankaragücü deplasmanına çıkacak.

Eryaman Stadı'nda Abdulkadir Bitigen'in yöneteceği müsabaka saat 16.00'da başlayacak. Ege ekibi bitime 7 maç kala sıralamada 26 puanla kurtuluş hattının 8 puan gerisinde son basamakta yer alıyor. Denizli'de sakatlıkları devam eden Özgür, Ahmed Yasin, Mohamed, Hüseyin, Murawski ve Görkem forma giyemeyecek. Tedavisi süren Recep Niyaz'ın ise oynayıp oynayamayacağı maç saati netlik kazanacak. Denizlispor'la ilk maçına çıkacak Ali Tandoğan, her maçın kendileri adına final niteliği taşıdığını söyledi. Kümede kalma yolunda Ankara'da galip gelmekten başka şanslarının olmadığını anlatan Tandoğan, "Biz sonuna kadar mücadelemizi ortaya koyacağız. Ankaragücü maçıyla birlikte seri başlatmayı hedefliyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı