Denizlispor, Süper Lig'e veda maçında Fatih Karagümrük'e konuk olacak

Süper Lig'de Yukatel Denizlispor, 42. ve son hafta karşılaşmasında yarın Fatih Karagümrük'le deplasmanda karşılaşacak.

Süper Lig'de Yukatel Denizlispor, 42. ve son hafta karşılaşmasında yarın Fatih Karagümrük'le deplasmanda karşılaşacak.

Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki Fatih Karagümrük-Yukatel Denizlispor karşılaşması saat 18.00'de başlayacak. Ligin 39. haftasında Çaykur Rizespor'a 1-0 yenilerek lige veda etmesi kesinleşen Yukatel Denizlispor, ligde 12 maçtır kazanamıyor.

Ligde 28 puanla ligin son sırasında bulunan Yukatel Denizlispor, iki sezondur mücadele ettiği ligde son maçını yarın oynayacak. Gelecek sezon mücadelesine TFF 1. Lig'de devam edecek yeşil-siyahlı ekipte kırmızı kart cezalısı Hugo Rodallega ile sarı kart cezalısı Sakıb Aytaç yarın forma giyemeyecek.

Ligin ilk devresinde rakibine 2-1 mağlup olan Denizli temsilcisi, rakibiyle Süper Lig'de çıktığı 3 müsabakada 1 galibiyet ve 2 yenilgi yaşadı. Bu müsabakalarda 2 gol atan Yukatel Denizlispor, kalesinde 5 gol gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz