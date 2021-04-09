Denizlispor, Süper Lig'de son sıradan kurtulamıyor

Süper Lig'de dün Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalan Yukatel Denizlispor, son 9 haftaya 26 puanla 21. ve son sırada girdi.

Süper Lig'de dün Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalan Yukatel Denizlispor, son 9 haftaya 26 puanla 21. ve son sırada girdi.

Kasımpaşa beraberliğiyle galibiyet hasretini 4 maça çıkaran yeşil-siyahlı ekip, kendi evinde yenilmediği son 6 müsabakada sahadan 3 galibiyet ve 3 beraberlikle ayrıldı.

Haftayı 26 puanla kapatan Yukatel Denizlispor, düşme hattının üzerindeki 33 puanlı takımların 7 puan gerisinde yer alıyor. Yukatel Denizlispor formasıyla bu sezon 11. golüne ulaşan Hugo Rodallega, sarı kart cezası nedeniyle Aytemiz Alanyaspor karşısında forma giyemeyecek.

Ligde 12 Nisan Pazartesi günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'la mücadele edecek Yukatel Denizlispor, daha sonra küme düşmeme mücadelesi veren Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la 17 Nisan Cumartesi günü Denizli'de, MKE Ankaragücü'yle de 21 Nisan Çarşamba günü deplasmanda karşılaşacak.

Denizli temsilcisi sonra sırasıyla Demir Grup Sivasspor, Hes Kablo Kayserispor (D), Çaykur Rizespor, Atakaş Hatayspor (D), Galatasaray ve Fatih Karagürmük (D) maçlarıyla ligi tamamlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz