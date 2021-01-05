Denizlispor, Süper Lig'de Kayserispor'u konuk edecek
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Denizlispor, Süper Lig'de Kayserispor'u konuk edecek

05.01.2021 09:41 | Son Güncelleme: 05.01.2021 09:44
Denizlispor, Süper Lig'de Kayserispor'u konuk edecek

Süper Lig'de düşme hattında bulunan Yukatel Denizlispor ile Hes Kablo Kayserispor, 17. hafta mücadelesinde yarın Denizli'de karşılaşacak.

Süper Lig'de düşme hattında bulunan Yukatel Denizlispor ile Hes Kablo Kayserispor, 17. hafta mücadelesinde yarın Denizli'de karşılaşacak.

Denizli Atatürk Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmada, hakem Ali Şansalan düdük çalacak.

Teknik direktörlüğe Yalçın Koşukavak'ı getirdikten sonra çıktığı 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan Yukatel Denizlispor, ligde 13 puan ve averajla 19. sırada bulunuyor.

Bayram Bektaş'ın ardından Samet Aybaba ile de yollarını ayıran Hes Kablo Kayserispor ise 10 puanla sonuncu durumda. Ligde 11 maçtır kazanamayan Kayseri temsilcisi, son 4 karşılaşmasında puan elde edemedi.

Yukatel Denizlispor'da sarı kart cezalısı Radoslaw Murawski, yarın forma giyemeyecek.

Kayserispor'la 17. randevu

Süper Lig'de Hes Kablo Kayserispor'la 16 maça çıkan Yukatel Denizlispor, bu karşılaşmalarda 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 yenilgi yaşadı.

Rakip filelere 15 gol gönderen yeşil-siyahlı ekip, kalesinde 17 gol gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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