Denizlispor Store mağazası yeniden hizmete açıldı
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Denizlispor Store mağazası yeniden hizmete açıldı

09.12.2020 11:02 | Son Güncelleme: 09.12.2020 11:07
Denizlispor Store mağazası yeniden hizmete açıldı

Yukatel Denizlispor'un lisanslı ürün satışlarını gerçekleştiren Denizlispor Store, tadilat işlemlerinin sona ermesinin ardından yeniden hizmete açıldığını duyurdu.

Yukatel Denizlispor'un lisanslı ürün satışlarını gerçekleştiren Denizlispor Store, tadilat işlemlerinin sona ermesinin ardından yeniden hizmete açıldığını duyurdu.

Denizlispor mağazasının yenilenen tasarımı ve geniş ürün yelpazesi ile yeniden hizmete açılan Denizlispor Store'da lisanslı formaların yanı sıra özel tasarım eşofmanlar, tişört, atkı, bere, bardak, çakmak ve ajanda gibi ürünler taraftarlar ile buluşacağı açıklandı. Denizlispor Kulübü, açılışa özel etiket fiyatları üzerinden yüzde 25 indirim yaparak, yeni sezon maç formalarını ise 125 TL'den taraftarlarının beğenisine sundu.

"Taraftarlarımız takımımızın tüm ürünlerine rahatlıkla ulaşabilecekler"

Mağazayı ziyaret eden taraftarlar, resmi ürün tedarikçisi olan Kappa tarafından Denizlispor'a özel olarak üretilen formalara yoğun ilgi gösterdi. Denizlispor Store mağazası ile ilgili bilgiler veren Başkan Yardımcısı Yavuz Cinkaya, "Yenilenen mağazamız ve yeni ürünlerimiz ile taraftarlarımızın mutlu olacağı bir projeyi tamamladık. Önümüzdeki günlerde ürün çeşitliliğimiz genişleyecek ve taraftarlarımız takımımızın tüm ürünlerine rahatlıkla ulaşabilecekler. Denizli Atatürk Stadyumu yanındaki mağazamıza tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz" dedi.

"Tüm şehirlerimize ve yurtdışına ürünlerimizi ulaştıracağız"

Yakında internet üzerinden satış yapmaya başlayacaklarını ifade eden Cinkaya, "Özellikle yurtdışındaki ve şehir dışındaki taraftarlarımızın talep ettiği online mağazamız yakında hizmet vermeye başlayacak. Kısa bir süre içerisinde hayata geçireceğimiz online mağaza sayesinde tüm şehirlerimize ve yurtdışına ürünlerimizi ulaştıracağız" diye konuştu.

Korona virüs tedbirleri kapsamında misafirlerini ağırlayacak olan Denizlispor Store, 09.30 ile 18.00 saatlerinde hizmet vermeye devam edeceği belirtildi. - DENİZLİ

Denizlispor Store mağazası yeniden hizmete açıldı
Denizlispor Store mağazası yeniden hizmete açıldı
Denizlispor Store mağazası yeniden hizmete açıldı
Denizlispor Store mağazası yeniden hizmete açıldı
Denizlispor Store mağazası yeniden hizmete açıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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