Denizlispor sponsorunu kaybetti

DENİZLİSPOR'un 2 yıl önce isim, forma ve stadyum sponsoru olan Yukatel firması, sponsorluktan çekildi.

DENİZLİSPOR'un 2 yıl önce isim, forma ve stadyum sponsoru olan Yukatel firması, sponsorluktan çekildi. Süper Lig'den düşme acısını yaşayan, sportif başarısızlık ve mali sorunlarla boğuşan, henüz yeni bir yönetim de belirleyemeyen Denizlispor'da kaos derinleşiyor. Kadrosu dağılan, transfer yasağı da bulunan Ege ekibinde isim, forma ve stadyum sponsoru olan Yukatel firması, yeşil-siyahlı kulüple olan sözleşmesini feshetti.

Denizlispor'la 2 yıl önce yıllık 1.1 milyon Euro'dan 5 yıllık anlaşma imzalayan firmanın sponsorluktan çekilmesi ile kulüp en önemli gelir kaynağını da kaybetti. Anlaşmanın sonlandırılması ile birlikte Denizlispor, sosyal medya hesaplarından Yukatel ismini ve fotoğraflarını kaldırdı. Denizli ekibinin bir yıllık gelir kaybı ise 11 Milyon 200 bin lira oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı