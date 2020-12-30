Denizlispor, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
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Denizlispor, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

30.12.2020 13:57 | Son Güncelleme: 30.12.2020 14:38

- Denizlispor, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

- Denizlispor, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

DENİZLİ - Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. İdmanda sakatlığı bulunan Varela yer almadı.

Teknik direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde Haluk Ulusoy Tesisleri'ndeki antrenmanda, pas ve dar alanda topa sahip olma, taktiksel çalışmalar yapıldı. Varela, 3 hafta sahalardan uzak kalacağından dolayı antrenmanda yer almazken, Murawski de takımdan ayrı çalışmalar gerçekleştirdi.

Denizlispor, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Denizlispor, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Denizlispor, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Denizlispor, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Denizlispor, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Denizlispor, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Denizlispor, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EREN ELYESA POLAT

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