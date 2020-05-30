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Denizlispor, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, Demir Grup Sivasspor'la yapacağı maçın hazırlıklarına çift kale maçla devam etti.

Denizlispor, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
30.05.2020 20:15 | Son Güncelleme: 30.05.2020 21:12

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, Demir Grup Sivasspor'la yapacağı maçın hazırlıklarına çift kale maçla devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 12 Haziran'da kaldığı yerden devam edecek ligde deplasmanda Demir Grup Sivasspor'la karşılaşacak olan yeşil-siyahlı ekip, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında belirlenen kurallara uyularak antrenman yaptı.

Denizli Atatürk Stadı'nda bugün çift kale maç yapan takımda bir süre önce operasyon geçiren Sackey ayrı olarak çalıştı.

Takımın yarını dinlenerek geçirdikten sonra 1 Haziran Pazartesi günü çalışmalarına devam edeceği bildirildi.

Kaynak: AA

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