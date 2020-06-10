Denizlispor, Sivasspor maçı hazırlıklarına devam etti Denizlispor, korona virüs tedbirleri kapsamında ara verilen Süper Lig'in 27. haftasında karşılaşacağı Sivasspor maçının hazırlıklarına gerçekleştirdiği antrenman ile devam etti.

Denizlispor, korona virüs tedbirleri kapsamında ara verilen Süper Lig'in 27. haftasında karşılaşacağı Sivasspor maçının hazırlıklarına gerçekleştirdiği antrenman ile devam etti. Korona virüs salgını sebebiyle ara verilen Süper Lig,Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) kararıyla 12 Haziran'da tekrar başlayacak. Denizlispor, 27. haftasında oynanacak Sivasspor maçı hazırlıklarına verilen 2 gün aradan sonra devam etti. 15 Haziran'da oynanacak müsabakanın hazırlıklarına Haluk Ulusoy Tesislerinde Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirdiği ısınma ve kondisyon ağırlıklı antrenmanla devam etti. Öte yandan, futbolculardan Recep Niyaz takımdan ayrı çalışarak düz koşu yaptı. - DENİZLİ Kaynak: İHA