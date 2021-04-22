Denizlispor, Sivasspor hazırlıkları başladı
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Denizlispor, Sivasspor hazırlıkları başladı

Denizlispor, Sivasspor hazırlıkları başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Y. Denizlispor, 24 Nisan Cumartesi günü saat 20.30'da oynayacağı DG Sivasspor maçı için hazırlıklara başladı.

Y. Denizlispor, 24 Nisan Cumartesi günü saat 20.30'da oynayacağı DG Sivasspor maçı için hazırlıklara başladı.

Süper Lig2in 36. Haftasında Sivasspor'u konuk edecek olan yeşil siyahlı ekip hazırlıklara başladı. Haluk Ulusoy Tesisleri'nde teknik direktör Ali Tandoğan yönetimindeki antrenman yaklaşık 1 saat sürdü. MKE Ankaragücü karşılaşmasında ilk 11'de yer alan futbolcular yenilenme çalışması yaparken, diğer oyuncular ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışmaları yaptı. Antrenman dar alanda yapılan çift kale maç ile sona erdi. Tedavileri devam eden Mustafa Yumlu, Hüseyin Altıntaş, Cenk Gönen ve Hadi Sacko takımdan ayrı olarak çalışmalarını sürdürdü. Dün oynanan karşılaşmada omzunun üstüne düşerek sakatlanan Abdulkadir Sünger ise antrenmana katılmadı. MKE Ankaragücü karşılaşmasında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Oğuz Yılmaz, hafta sonu oynanacak olan karşılaşmada forma giyemeyecek. Yukatel Denizlispor, yarın yapacağı anrenman ile DG Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

(Fadıl Pişkin/İHA)

Denizlispor, Sivasspor hazırlıkları başladı
Denizlispor, Sivasspor hazırlıkları başladı
Denizlispor, Sivasspor hazırlıkları başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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