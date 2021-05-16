Denizlispor sezonu hayal kırıklığı ile bitirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Denizlispor sezonu hayal kırıklığı ile bitirdi

Denizlispor sezonu hayal kırıklığı ile bitirdi
Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT - Haberler | Spor

SÜPER Lig'de 2 yıl mücadele ettikten sonra küme düşme acısı yaşayan Yukatel Denizlispor 2020-2021 sezonunu büyük hayal kırıklığı ile kapattı.

SÜPER Lig'de 2 yıl mücadele ettikten sonra küme düşme acısı yaşayan Yukatel Denizlispor 2020-2021 sezonunu büyük hayal kırıklığı ile kapattı. Sezonun son maçında İstanbul'da Fatih Karagümrük'ün konuğu olan yeşil-siyahlılar sahadan 5-1 mağlup ayrılarak Süper Lig'e üzgün veda etti. Ligde son olarak Yeni Malatyaspor'u 6 Mart 2021 tarihinde 3-2 mağlup eden 

Ege ekibi ardından oynadığı 13 maçı da kazanamadı. Bu periyotta Gaziantep Futbol Kulübü, Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Hes Kablo Kayserispor, Çaykur Rizespor, Atakaş Hatayspor, Galatasaray ve Fatih Karagümrük'e boyun eğen Denizlispor, Medipol Başakşehir, Kasımpaşa, MKE Ankaragücü ve Demir Grup Sivasspor'la berabere kaldı. 

Bu sezon oynadığı toplam 40 maçta 6 galibiyet, 10 beraberlik ve 24 yenilgi alan yeşil-siyahlı ekip, ligi 28 puanla 21 takım arasında son sırada bitirdi. Denizlispor, oynadığı maçlarda 38 gol atarken, kalesinde 77 gol gördü. Evine 18 puan elde eden, deplasmanda ise 10 puan toplayabilen Denizlispor, dış sahada en başarısız takım oldu.  Denizlispor'da sezonun en skorer oyuncusu Kolombiyalı forvet Hugo Rodallega oldu. Takımı adına 37 maçta 3 bin 271 dakikayla en çok süre alan oyuncu olan Rodallega 14 gol atıp 3 de asist yaptı. Yeşil-siyahlı ekipte Rodallega'nın ardından en uzun süre alan futbolcular, 2 bin 914 dakikayla Angelo Sagal ve 2 bin 691 dakikayla Fabiano Leismann oldu.TANDOĞAN: ELİMİZDEN GELENİ YAPMAYA ÇALIŞTIK

Denizlispor'da teknik direktör Ali Tandoğan kümede kalmak adına ellerinden gelen tüm çabayı gösterdiklerini ancak sonuca ulaşamadıklarını söyledi. "Büyük zorluklarla karşılaştık" diyen Tandoğan, "Ligin son maçıydı. Geldiğimiz süreç itibarıyla çok büyük zorluklarla karşılaştık. Oyuncu grubumuzu ayağa kaldırmaya çalıştık. Biz geldiğimizde birçok oyuncu küme düşmeyi kabullenmişti. Dik durmak ruhumuzda var. Çok eksiğimiz vardı. Buraya 11-12 altyapı oyuncusu getirdik. Öne de geçtik. Tecrübesizlik ve bir kırmızı kart Fatih Karagümrük maçında sonucu ilan etti. Bundan sonraki süreçte sözleşmemiz bitiyor. Elimizden geleni yapmaya çalıştık" dedi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT

Fanatik Galatasaray taraftarı şampiyonluk maçının stresine dayanamadı
Fanatik Galatasaray taraftarı şampiyonluk maçının stresine dayanamadı
Süper Lig'de Denizlispor, MKE Ankaragücü ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un ardından ligden düşen son takım Gençlerbirliği oldu.
Süper Lig'de Denizlispor, MKE Ankaragücü ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un ardından ligden düşen son takım Gençlerbirliği oldu.
Süper Lig'de şampiyonun belli olacağı son haftadaki Göztepe-Beşiktaş (1-1), Galatasaray-Yeni Malatyaspor (0-1), Kayserispor-Fenerbahçe (1-0)...
Süper Lig'de şampiyonun belli olacağı son haftadaki Göztepe-Beşiktaş (1-1), Galatasaray-Yeni Malatyaspor (0-1), Kayserispor-Fenerbahçe (1-0)...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Süleyman Soylu Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cansu Dere Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Mehmet Ali Erbil
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Gökhan Töre Caner Erkin Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Denizlispor sezonu hayal kırıklığı ile bitirdi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.05.2021 15:26:36. #1.13#

title